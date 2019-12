കൊച്ചി: കൊച്ചിയിലെ റോഡില്‍ ഉണ്ടായ ചോര്‍ച്ച അടക്കുന്നതിനായി പിഡബ്ല്യുഡിയോട് അനുമതി തേടിയിരുന്നതായും എന്നാല്‍ അനുമതി ലഭിക്കാതിരുന്നതിനാലാണ് ചോര്‍ച്ച അടയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതെന്നും ജലഅതോറിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്‍ജിനിയര്‍ മുഹമ്മദ് ഷാ. ചോര്‍ച്ച ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടതിന് പിന്നാലെ അനുമതി തേടിയിരുന്നെങ്കിലും പിഡബ്ല്യൂഡി അനുമതി നല്‍കിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ സെപ്തംബര്‍ 16നാണ് പാലാരിവട്ടം മെട്രോസ്റ്റേഷന് സമീപത്ത് ചോര്‍ച്ച് ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടത്. തുടര്‍ന്ന് 18ാം തീയതി തന്നെ ചോര്‍ച്ച അടക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള അനുമതി തേടി ഇ-മെയില്‍ വഴി അസിസിറ്റന്റ് എന്‍ജിനിയര്‍ക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പി ഡബ്ല്യു ഡിയില്‍ നിന്നും അനുമതി ലഭിക്കാന്‍ കാലതാമസം നേരിടുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചോര്‍ച്ച അടക്കേണ്ടതും കുഴി അടക്കേണ്ടതും ജല അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എന്നാല്‍ അതിന് പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ അനുമതി ലഭിക്കണം. അല്ലങ്കെില്‍ അറസ്റ്റുപോലുള്ള നിയമപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് കഴിയുമെന്നും അതിനാല്‍ പി ഡബ്ല്യൂ ഡിയുടെ അനുമതിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം റോഡിലെ ചോര്‍ച്ചയും കുഴിയും അടക്കേണ്ടത് ജല അതോറിറ്റിയാണെന്നും അവരുടെ അനാസ്ഥയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നുമാണ് പി ഡബ്ല്യുഡി പി ഡബ്ല്യൂഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്‍ജിനിയര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

കൊച്ചിയില്‍ റോഡിലെ കുഴിയില്‍ വീണ് യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ പരസ്പരം പഴിചാരുകയാണ് പി ഡ ബ്ല്യു ഡിയും ജലഅതോറിറ്റിയും.

Content Highlights: Motorist falls in pathole dies after being run over by lorry