കൊച്ചി: സ്വപ്‌ന സുരേഷ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളെ ജയിലില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് അനുമതി. എന്‍ഫോഴ്‌മെന്റിന് മൂന്ന് ദിവസം സ്വപ്‌ന, സരിത്ത്, സന്ദീപ് എന്നിവരെ ജയിലില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ കൊച്ചി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതി അനുമതി നല്‍കി.

സര്‍ക്കാരിന്റെ മറ്റ് പദ്ധതികളില്‍ സ്വപ്‌നയും ഇടപെട്ടിരുന്നുവെന്ന എം ശിവശങ്കറിന്റെ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കൂടിയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യല്‍. മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇ.ഡി സര്‍ക്കാരിന്റെ മറ്റ് പദ്ധതികളിലേക്കും അന്വേഷണം വിപുലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

മുടങ്ങിയ സ്മാര്‍ട്ട് സിറ്റി പദ്ധതി പുനരാരംഭിക്കാനായി സ്വപ്‌ന ഇടപെട്ടിരുന്നുവെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവും ചോദ്യം ചെയ്യല്‍.

Content Highlights: Enforcement Directorate to interrogate all the accused in Gold smuggling case