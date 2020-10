കൊച്ചി: തിരുവനന്തപുരം സ്വർണക്കടത്തിലെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളേപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആദ്യ കുറ്റപത്രം നൽകി. സ്വപ്ന, സരിത്ത്, സന്ദീപ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കുറ്റപത്രം. മൂന്നുപ്രതികളും കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടത്തിയതായി തെളിഞ്ഞുവെന്നാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. പ്രതികളുടെ ജാമ്യഹർജി കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനായാണ് 23 പേജുള്ള കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. മൂന്ന് പ്രതികളും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞുവെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പറയുന്നു. പ്രതികൾക്കെതിരെ വിചാരണ അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കണമെന്ന്‌ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാഥമിക കുറ്റപത്രത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

കേസിൽ ആകെ ആറ് പ്രതികളാണുള്ളത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നു പ്രതികൾക്കെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ വൈകിയത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കസ്റ്റംസ് കേസിലടക്കം പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണയും അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം പൂർത്തിക്കിയതിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.

മറ്റ് മൂന്നുപ്രതികൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അവർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പറയുന്നു.

