തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണല്‍ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി.എം. രവീന്ദ്രന് വീണ്ടും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്(ഇ.ഡി.) നോട്ടീസ് അയച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്തുമണിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാനാണ് രവീന്ദ്രനോട് ഇ.ഡി. ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇത് നാലാംതവണയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് രവീന്ദ്രന് ഇ.ഡി. നോട്ടീസ് അയക്കുന്നത്. നേരത്തെ മൂന്നുതവണയും ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കാണിച്ച് രവീന്ദ്രന്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായിരുന്നില്ല.

കഴിഞ്ഞ തവണ ഇ.ഡി. നോട്ടീസ് അയച്ചപ്പോള്‍, തനിക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്നും ഹാജരാകാന്‍ ഒരാഴ്ച സമയം നീട്ടിത്തരണമെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ മുഖേന രവീന്ദ്രന്‍ ഇ.ഡിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ അഭ്യര്‍ഥന നിരസിച്ചാണ് വ്യാഴാഴ്ച ഹാജരാകാന്‍ ഇ.ഡി. രവീന്ദ്രനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

കോടതിയുടെ അനുമതിപ്രകാരം സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളായ സ്വപ്‌നയെയും സരിത്തിനെയും ഇ.ഡി. ജയിലില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സി.എം. രവീന്ദ്രന്റെ ഇടപാടുകള്‍ സംബന്ധിച്ചാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലെന്നാണ് സൂചന. ഈ ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ നാളെ അവസാനിക്കും. ഇവരില്‍നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം കൂടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും രവീന്ദ്രനെ ഇ.ഡി. ചോദ്യം ചെയ്യുക.

