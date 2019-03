കല്‍പ്പറ്റ: വയനാട് ലക്കിടിയില്‍ മാവോവാദികളും തണ്ടര്‍ബോള്‍ട്ട് സംഘവും തമ്മില്‍ വെടിവെപ്പ് നടന്നതായി സൂചന. ലക്കിടിയിലെ സ്വകാര്യ റിസോര്‍ട്ടിനു സമീപം വെടിവെപ്പ് നടന്നുവെന്ന വിവരമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

എന്നാല്‍ ഈ വിവരം പോലീസ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രദേശത്ത് പോലീസും തണ്ടര്‍ ബോള്‍ട്ട് സംഘവും ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദേശീയപാതയ്ക്കു സമീപമായാണ് റിസോര്‍ട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി ലക്കിടിയിലും പരിസരപ്രദേശത്തും മാവോവാദികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു.

