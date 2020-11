തിരുവനന്തപുരം:ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടത്താതെ പൊതുഭരണ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ജോലിഭാരം സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരേ ഭരണാനുകൂല സംഘടനയായ എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ രംഗത്ത്. പൊതുഭരണ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ജോലിഭാരം ഏകീകരിക്കുന്നതും തസ്തികകൾ പുനർവിന്യാസം നടത്തുന്നതുമായി സർക്കാർ വർക്ക് സ്റ്റഡി ടീമിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഓരോ വകുപ്പിലെയും അവിടങ്ങളിലെ സെക്ഷനുകളിലെയും ജോലി സംബന്ധിച്ച് അതാത് ഇടങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി കണക്കിലെടുത്തു വേണം ജീവനക്കാരുടെ വർക്ക് സ്റ്റഡി നടത്തേണ്ടത് എന്നാണ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

എന്നാൽ ഐടി വകുപ്പ് തന്നെ പരാജയമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള ഇ- ഫയൽ സംവിധാനത്തേയാണ് വർക്ക് സ്റ്റഡിക്കായി ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിക്കരുതെന്ന് അസോസിയേഷൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. ഇതിന് വിരുദ്ധമായി വർക്ക് സ്റ്റഡി ടീം നൽകിയ ശുപാർശകൾ അംഗീകരിക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനൈതിരേയാണ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്.

കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന സർക്കാരിന്റെ പൊതുനയത്തിന് വിരുദ്ധമായി നിയമന നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താനും മത്സരപ്പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റവും തസ്തിക മാറ്റവും നൽകിയാൽ മതിയെന്നുമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ പ്രതികരിക്കുന്നത്.

സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് ജീവനക്കാരെ കൂട്ടപ്പലായനം നടത്താൻ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നേരിടുന്നവരും കൂരപൊളിച്ച് സർവീസിലെത്തിയവരുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളയണമെന്നാണ് അസോസിയേഷന്റെ ആവശ്യം. എതിർപ്പ് അവഗണിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. കാലാകാലങ്ങളിൽ സംഘടനയുടെ വിഹിതത്തിൽ ആസനസ്ഥരായിരുന്നതിന് ശേഷം യൂദാസിന് സുവിശേഷം രചിക്കുന്ന വർഗ വഞ്ചക പരിഷകൾ കാലത്തിന്റെ ചരിത്രനീതി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുമെന്നും എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞു.



