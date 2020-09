പാലക്കാട്: വായില്‍ മുറിവുമായി അട്ടപ്പാടിയില്‍ കണ്ടെത്തിയ'ബുള്‍ഡോസര്‍'എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കാട്ടാന ചരിഞ്ഞു. രാവിലെ ഏഴു മണിയോടെ ഷോളയൂർ മരപ്പാലം ഭാഗത്താണ് ആനയെ ചരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സ്‌ഫോടക വസ്തു കടിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ആനയുടെ വായില്‍ മുറിവേറ്റത്.

വായിലെ മുറിവ് ഗുരുതരമായതിനാല്‍ ആനയ്ക്ക് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാന്‍ പറ്റാതെ അവസ്ഥയായിരുന്നു. അവശ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ ആനയെ മയക്ക് വെടി വെച്ച് വീഴ്ത്തിയതിന് ശേഷം ചികിത്സ നടത്താനായിരുന്നു വനം വകുപ്പിന്റെ ശ്രമം. എന്നാല്‍ അതിനിടെ ആന ചരിയുകയായിരുന്നു.

ഒരു മാസം മുന്‍പേ ഈ മോഴയാന നിരവധി വീടുകള്‍ തകര്‍ത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നാട്ടുകാര്‍ ഈ ആനയ്ക്ക് ബുള്‍ഡോസര്‍ എന്ന് വിളിപ്പേര് ഇട്ടത്.

തീറ്റതേടി നാട്ടിലിറങ്ങിയ ആന കണ്‍മുന്നില്‍ തടസ്സമായി കണ്ടതെല്ലാം പൊളിച്ചടുക്കുകയായിരുന്നു. ജനലും വാതിലും തകര്‍ത്ത് വീട്ടിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച ധാന്യങ്ങളുള്‍പ്പെടെ സകലതും കവര്‍ന്നുതിന്നുന്നതാണ് ഇവന്റെരീതി. വനംവകുപ്പധികൃതര്‍ റബ്ബര്‍ ബുള്ളറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വെടിവെച്ചും പേടിപ്പിച്ചും കാടുകയറ്റാന്‍ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പാഴായി. ഒടുവിൽ റേഡിയോ കോളര്‍ ഘടിപ്പിച്ച് ആനയെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും വനം വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

