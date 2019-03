കോട്ടയം: ആനയെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ആനയുടെ അടിയില്‍പ്പെട്ട് പാപ്പാന്‍ മരിച്ചു. ചെന്നിത്തല സ്വദേശി അരുണ്‍ പണിക്കരാണ്(42) മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കാരാപ്പുഴയില്‍ ആനയെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം.

ആനയെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ പാപ്പാന്‍ ആനയോട് കിടക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനിടെ പാപ്പാനായ അരുണ്‍ പണിക്കര്‍ തെന്നിവീണു. എന്നാല്‍ ഇതേസമയം തന്നെ ആന പാപ്പാനുമേല്‍ കിടക്കുകയും പാപ്പാന്‍ ആനയുടെ അടിയില്‍പ്പെട്ട് മരിക്കുകയുമായിരുന്നു.

Content Highlights: elephant fell over to mahout and he dies,