വിതുര: കല്ലാര്‍ നക്ഷത്ര വനത്തിലെ പുഴയില്‍ ആനയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. മംഗലം കരിക്കകം എന്ന സ്ഥലത്ത്, കല്ലാറില്‍ നിന്ന് മീന്‍മുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കാനന പാതയിലാണ് ആനയുടെ ജഡം കണ്ടെത്തിയത്. മൂന്നു വയസ് പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാനയാണ് ഇത്.

പുഴയില്‍ മീന്‍ പിടിക്കാന്‍ വന്ന കുട്ടികള്‍ രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് ജഡം കണ്ടത്. തുടര്‍ന്ന് വനം വകുപ്പിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ജഡത്തിന് രണ്ട് ദിവസത്തിലധികം പഴക്കമുള്ളതായാണ് നിഗമനം. മഴവെള്ളത്തില്‍ ഒലിച്ച് വന്നതാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഈ പ്രദേശത്ത് മൂന്നു ദിവസമായി നല്ല മഴയും പുഴയില്‍ നല്ല ഒഴുക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു.

മഴ കുറഞ്ഞതോടെ പുഴയിലെ ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടിയാനയെ കണ്ടത്. ഡോക്ടര്‍ വന്നാല്‍ മാത്രമേ എങ്ങനെയാണ് ചെരിഞ്ഞത് എന്നത് വ്യക്തമാകുകയുള്ളു.

Content Highlights: elephant dead body was found in the river in Kallar Nakshathra Forest