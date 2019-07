കൊച്ചി: പോലീസ് ലാത്തിച്ചാര്‍ജില്‍ കൈക്ക് ക്ഷതമേറ്റു എന്ന് കള്ളം പറയുകയാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് കൊടുത്ത പോലീസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി എല്‍ദോ എബ്രഹാം എം.എല്‍.എ. ലോകത്ത് എന്തും എഴുതിവെക്കാന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവരും എന്തും വഴിതിരിച്ചുവിടാന്‍ വൈഭവമുള്ളവരുമാണ് പോലീസെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൈക്ക് പൊട്ടലുണ്ടെന്ന സി.ടി സ്‌കാന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്ക് കൈമാറാന്‍ കളക്ടറേറ്റില്‍ എത്തിയതായിരുന്നു എല്‍ദോ എബ്രഹാം.

പോലീസില്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥതയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരുമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എറണാകുളം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ എല്‍ദോയുടെ കൈക്ക് പൊട്ടലില്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിരുന്നു. ഇത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഹിയറിങ് നടന്നത്. ഹിയറിങ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന നിലയിലാണ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് കൈമാറാന്‍ എല്‍ദോ എത്തിയത്.

നേരത്തേ എറണാകുളം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറുടെ വീട്ടില്‍ പോയി താന്‍ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. അപ്പോള്‍ ഡോക്ടര്‍ പറഞ്ഞത് കൈയിലിട്ട സ്ലാബ് മാറ്റേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നാണ്. ഏഴു ദിവസം വിശ്രമം വേണമെന്നും ആശുപത്രിയില്‍ പോയി കിടക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അന്ന് താന്‍ പോകാതിരുന്നത് അതും എല്‍ദോ എബ്രഹാമിന്റെ അഭിനയമാണെന്ന ആരോപണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയാണ്- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആരോപണമുയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മൂവാറ്റുപുഴയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ സി.ടി സ്‌കാന്‍ നടത്തിയത്. ഇടത് കൈമുട്ടിന് താഴെ പൊട്ടലുണ്ടെന്ന് അതില്‍ കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്- എല്‍ദോ പറഞ്ഞു.

അനുമതി വാങ്ങാതെയാണ് സി.പി.ഐ മാര്‍ച്ച് നടത്തിയത് എന്ന ആരോപണം ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാര്‍ച്ച് നടക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ അടിച്ച എസ്.ഐ അടക്കമുള്ള പോലീസ് അനുഗമിക്കുകയായിരുന്നു. അനുമതിയില്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ നേതൃത്വത്തോട് പറയുമായിരുന്നല്ലോ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

