ആലുവ: ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച വയോധിക മരിച്ചു. തൊടുപുഴ അച്ചന്‍കവല ചെമ്മനംകുന്നേല്‍ കുഞ്ഞന്‍ പിള്ളയുടെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മി (79) ആണ് മരിച്ചത്.

വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ലക്ഷ്മിയെ ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണെന്ന പരിശോധന ഫലം പുറത്ത് വന്നു. മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കാണ് ഇവര്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. ഇതേ അസുഖം മൂര്‍ച്ഛതിനെ തുടര്‍ന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു മരണം.

ചികിത്സയ്ക്കായി ജൂലൈ അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ആലുവയിലെ മൈത്രി ലൈനിലുള്ള മകളുടെ വീട്ടിലെത്തിയത്. മൃതദേഹം കളമശേരി ശ്മശാനത്തില്‍ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ച് സംസ്‌കരിച്ചു. പൂര്‍ണമായി വീട്ടില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇവര്‍ക്ക് എവിടെ നിന്ന് രോഗം ലഭിച്ചുവെന്നറിയില്ല.

Content highlights: Elderly woman who was undergoing COVID 19 treatment died in Aluva