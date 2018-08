കോഴിക്കോട്: മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ സിപിഎമ്മിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നില്‍ക്കുന്ന സമയമാണിതെന്ന് പാര്‍ട്ടി രാജ്യസഭാ എം.പി എളമരം കരീം. ചെങ്ങന്നൂര്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇത് തെളിയിച്ചതാണ്. ഐ.എന്‍.എല്‍ അടക്കമുള്ള കക്ഷികളെ മുന്നണിയില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടന്‍ തീരുമാനമുണ്ടാവുമെന്നും കരീം പറഞ്ഞു. രാജ്യസഭാ എം.പിയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം കോഴിക്കോട് പ്രസ്‌ക്ലബ് നല്‍കിയ സ്വീകരണത്തില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

എല്‍.ഡി.എഫുമായി ചേര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുന്ന പല കക്ഷികളേയും മുന്നണിയിലേക്കെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മുന്നണി ചര്‍ച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ യോഗത്തില്‍ ഇക്കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ഒരു യോഗത്തോടുകൂടി ഇതില്‍ തീരുമാനമുണ്ടാവുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. .

ഇ.പി ജയരാജന്‍ മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും അനിവാര്യനായ വ്യക്തിയാണ്. മുതിര്‍ന്ന അംഗം എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദഹം മന്ത്രിസഭയില്‍ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. ഉചിതമായ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വന്നത്. തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ വൈകിപ്പോയെന്ന അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ലെന്നും കരീം പറഞ്ഞു.

മന്ത്രിസഭാ പുന:സംഘടന സ്വാഭാവികമായ സംഗതിയാണ്. കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം അടക്കമുള്ളവ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നത തലത്തിലെത്തിക്കാനാണ് വകുപ്പ് വിഭജിച്ചത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് രണ്ടായിട്ടാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. മികച്ച സ്‌കോളര്‍ എന്ന നിലയിലാണ് കെ.ടി ജലീലിന് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം അടക്കമുള്ളവ അദ്ദേഹത്തിന് നല്‍കിയത്. ഇതില്‍ മറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപം തെറ്റാണെന്നും കരീം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

