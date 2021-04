മൂന്നാര്‍: ജില്ലാ പോലീസ് പെട്ടിമുടി ദുരന്തഭൂമിയില്‍നിന്നും ഏറ്റെടുത്ത കുവി എന്ന നായയെ തിരികെ വിട്ടുനല്‍കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലൂടെ പോലീസിന് നഷ്ടമായത് ലക്ഷങ്ങള്‍. നായയുടെ പരിശീലനത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനുമായി വലിയ തുകയാണ് പോലീസ് വകുപ്പ് ചെലവാക്കിയത്. ജില്ലാ പോലീസ് ശ്വാനസേനയ്ക്കു കീഴില്‍ ഹീല്‍വോക്ക്, മണംപിടിക്കല്‍ എന്നിവയില്‍ എട്ടുമാസമാണ് കുവി പരിശീലനം നടത്തിയത്. ഇതിനിടെ ഉടമസ്ഥാവകാശമുന്നയിച്ച് പളനിയമ്മ എന്ന സ്ത്രീ രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ടുതേടിയ കൊച്ചി റേഞ്ച് ഐ.ജി നായയെ അവര്‍ക്കു വിട്ടുനല്‍കാന്‍ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിലേക്ക്

പെട്ടിമുടി ദുരന്തഭൂമിയില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച കുവി എന്ന നാടന്‍ പെണ്‍നായയെ 2020 ഓഗസ്റ്റ് 10-നാണ് ജില്ലാ പോലീസ് ശ്വാനസേനയില്‍ അംഗമാക്കിയത്. ദുരന്തത്തില്‍ പെട്ട് കാണാതായ രണ്ടുവയസ്സുകാരി ധനുഷ്‌കയെന്ന ബാലികയ്ക്കായുള്ള തിരച്ചിലിനിടയിലാണ് കുവി എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടത്. ദുരന്തഭൂമിയില്‍ നിന്നും നാലു കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരത്തുള്ള ഗ്രാവല്‍ ബാങ്ക് എന്ന സ്ഥലത്ത് പുഴയുടെ വശത്തുനിന്ന് ഉച്ചത്തില്‍ കുവി കുരയ്ക്കുന്നതു കണ്ട രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് പുഴയില്‍ തങ്ങി കിടന്ന മരത്തില്‍ കുവിയുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരിയായ ധനുഷ്‌കയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനുശേഷം അവശയായനിലയില്‍ കിടന്ന നായയെ ജില്ലാ പോലീസ് ശ്വാന സംഘത്തില്‍ എടുക്കുകയും പരിശീലനം നല്‍കുകയുമായിരുന്നു.

ഇനി പളനിയമ്മയ്ക്ക് കാവലായി

മറ്റു ബന്ധുക്കളെല്ലാം ദുരന്തത്തില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട ധനുഷ്‌കയുടെ മുത്തശി പളനിയമ്മ പിന്നീടാണ് നായയെ പോലീസ് സംഘം ഏറ്റെടുത്ത വിവരമറിയുന്നത്. ഇവര്‍ നായയുടെ വിവരമന്വേഷിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമങ്ങളില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നിരുന്നു.

ഇതേ തുടര്‍ന്ന് കൊച്ചി റേഞ്ച് ഐ.ജി.കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാര്‍ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ആര്‍.കറുപ്പുസ്വാമിയോട് റിപ്പോര്‍ട്ടു തേടിയത്. റേഞ്ച് ഐ.ജി.യുടെ ഉത്തരവിനെ തുടര്‍ന്നാണ് മൂന്നാര്‍ ഡിവൈ.എസ്.പി. ആര്‍.സുരേഷ് കുമാര്‍, എസ്.ഐ. ടി.എം.സൂഫി എന്നിവരുടെ നേത്യത്വത്തില്‍ കുവിയെ പെട്ടിമുടിയിലെത്തിച്ച് പളനിയമ്മയ്ക്ക് കൈമാറിയത്.

Content Hghlight: Eight months after Koovi returns to her family