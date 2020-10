തിരുവനന്തപുരം: ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ 10:15. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി എം. ശിവശങ്കറിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷകള്‍ തള്ളി നിര്‍ണായകമായ വിധി ഹൈക്കോടതിയില്‍നിന്ന് വരുന്നു.

അറസ്റ്റുണ്ടായേക്കാമെന്ന സാധ്യത നിലനില്‍ക്കെ 10.40-ഓടെ ശിവശങ്കര്‍ ആയുര്‍വേദ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഇ.ഡിയുടെ ബോര്‍ഡ് വെച്ച വാഹനം എത്തി. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കാറില്‍നിന്നിറങ്ങി നേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക്. അവിടെ വച്ച് ശിവശങ്കറിന് നേരിട്ട് നോട്ടീസ് നല്‍കി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നു.

10:50-ഓടെ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് ശിവശങ്കറുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പുറത്തേക്കെത്തുന്നു. അറസ്റ്റാണോ എന്ന് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യം. ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശിവശങ്കറും. വാഹനത്തില്‍ ശിവശങ്കറുമായി ഇ.ഡി. സംഘം നേരെ കൊച്ചിയിലേക്ക്. വിധി വന്ന് 30 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി ശിവശങ്കറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് കൃത്യമായ തയ്യാറെടുപ്പോടെയായിരുന്നു.

ശിവശങ്കറിന് സമന്‍സ് കൊടുത്ത് കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെന്നാണ് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ വിശദീകരണം. കോടതി ഉത്തരവ് വന്നാല്‍ ശിവശങ്കറിന് നേരിട്ട് നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുളള തയ്യാറെടുപ്പ് ഇ.ഡി. നേരത്തേ നടത്തിയിരുന്നു. സമന്‍സ് നേരിട്ട് കൊടുത്ത് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സാഹചര്യത്തില്‍നിന്നും അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങിയേക്കാം എന്നാണ് സൂചന.

ഹൈക്കോടതി മുന്‍പാകെയുളള ശിവശങ്കറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ രൂക്ഷമായ വാദമുഖങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണ് ഇ.ഡി. എതിര്‍ത്തിരുന്നത്. സ്വര്‍ണക്കടത്ത് ശിവശങ്കറിന് അറിയാമായിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തതുപോലും ശിവശങ്കര്‍ ആണ് എന്ന രീതിയില്‍ ഇ.ഡി. അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയില്‍ വാദിച്ചിരുന്നു.

അതുപോലെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗ് കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചുവെച്ചപ്പോള്‍ അത് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി എന്ന പദവി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കസ്റ്റംസിന്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്താനും ശ്രമിച്ചു എന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് അഡീഷണല്‍ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ സൂര്യപ്രകാശ് ഹൈക്കോടതിയില്‍ വാദിച്ചത്.

ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമായുള്ള വാട്സ് ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങള്‍ അടക്കം കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ സീല്‍ ചെയ്ത കവറില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചതോടെ കേസിലെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകള്‍ കൃത്യമായി. ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയാല്‍ മേല്‍ക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള സാധ്യത പോലും അടച്ച് തിടുക്കത്തില്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനുള്ള ഇ.ഡിയുടെ നീക്കമാണ് പിന്നെ കണ്ടത്..

ഇ.ഡിയുടെ കേസില്‍ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം തേടിയത് മനസ്സിലാക്കിയ കസ്റ്റംസ് അതിന് അവസരം നല്‍കാതെ ഒക്ടോബര്‍ 16-ന് വെള്ളിയാഴ്ച കോടതി സമയം കഴിഞ്ഞ് ശിവശങ്കറിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത്. അന്ന് വൈകുന്നേരം കസ്റ്റംസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാമെന്ന സൂചന മനസ്സിലാക്കി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടി ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി നീങ്ങി. തത്കാലം കോടതി അറസ്റ്റ് നീക്കം തടഞ്ഞതോടെ കസ്റ്റംസിന് പിന്‍വാങ്ങേണ്ടി വന്നു.

അടുത്ത ഘട്ടം തെളിവ് നിരത്തി കോടതിയില്‍നിന്ന് അനുകൂലവിധിയുമായി ഇ.ഡി. വീണ്ടുമെത്തുമ്പോഴും ശിവശങ്കര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ തന്നെയായിരുന്നു. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലും പരിശോധനയില്‍ കാര്യമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നമില്ലാത്തതിനാല്‍ മുമ്പേയുള്ള ഡിസ്‌കിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് ആയുര്‍വേദ ചികിത്സയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസമായി. ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയാല്‍ അറസ്റ്റിന് വഴങ്ങാന്‍ തയ്യാറെടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ശിവശങ്കര്‍. 12 ദിവസം മുമ്പ് കസ്റ്റംസിന് പാതിവഴി മുടങ്ങിയ നീക്കം ഇന്ന് ഇ.ഡി വളരെവേഗത്തില്‍ തന്നെ നടപ്പാക്കി

ഇനി അറിയാനുളളത് കസ്റ്റംസിന്റെ നീക്കമാണ്. നേരത്തേ കസ്റ്റംസ് അറസ്റ്റിനുളള നീക്കം നടത്തിയപ്പോഴാണ് ശിവശങ്കര്‍ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തത്.

Content Highlights: ED took Shivashankar into custody within half an hour after rejecting his bail