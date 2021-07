തിരുവനന്തപുരം: രാജകീയ മരങ്ങള്‍ മുറിക്കാനുള്ള ഉത്തരവല്ല കൊടുത്തതെന്നും അത്തരം മരങ്ങള്‍ മുറിക്കാന്‍ ഉത്തരവ് കൊടുക്കാന്‍ ആര്‍ക്കും കഴിയില്ലെന്നും മുന്‍ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ. ചന്ദ്രശേഖരന്‍. മരം മുറിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് പൂര്‍ണമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയാണ് ഇറക്കിയതെന്നും ഉത്തരവിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയ മന്ത്രി എന്ന നിലയിലില്‍ അത് അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും ഇ. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ പറഞ്ഞു.

1964ലെ ഭൂമിപതിവ് ചട്ടം അനുസരിച്ച് പതിച്ചുകൊടുത്ത ഭൂമിയില്‍ കൃഷിക്കാരന്‍ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ മരങ്ങള്‍ മുറിക്കാം എന്നാണ് ഉത്തരവ്. 50 വര്‍ഷത്തിനകം വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചതല്ലാത്ത മരങ്ങള്‍ മുറിക്കാന്‍ ഉത്തരവ് നല്‍കിയിട്ടില്ല. ഉത്തരവ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് മരംമുറിക്കാനുള്ള നീക്കം ഉണ്ടാകാം. അതല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന രീതിയില്‍ ഒരു തരത്തിലും മരം മുറിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.

ഭൂമി പതിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ അത്തരം മരങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ നിക്ഷിപ്തമാക്കും. ആ മരങ്ങള്‍ മുറിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കാണ് കഴിയുക? എന്നാല്‍ ഇത്തരം മരങ്ങള്‍ കൃഷിക്കാര്‍ വെച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ മുറിക്കാം എന്നതാണ് ഉത്തരവ്. അതിനെ ദുര്‍വാഖ്യാനം ചെയ്ത് നൂറ് കണക്കിന് വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള മരം മുറിച്ചെങ്കില്‍ അതിനേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം. അതിന് ഉത്തരവാദികള്‍ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥയുണ്ടെങ്കില്‍ കണ്ടെത്തണം.

റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് മനസിലാകാത്ത ഏത് ഭാഷയാണ് ഉത്തരവിലുള്ളതെന്നും ഇ. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ ചോദിച്ചു. റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അത് അവരുടെ വീഴ്ചയാണ്. സ്ഥലം പോലും നോക്കാതെ തെറ്റായ രീതിയില്‍ അനുമതി നല്‍കിയെങ്കില്‍ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവര്‍ക്കാണ്. അത്തരം മരങ്ങള്‍ കടത്താന്‍ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ രേഖകള്‍ വനംവകുപ്പിന് നല്‍കിയെങ്കില്‍ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും അവര്‍ക്കാണ്. അതെല്ലാം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം നടത്തിയ സര്‍വകക്ഷി യോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ആലോചനകളെല്ലം നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കര്‍ഷകര്‍ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ച മരങ്ങള്‍ മുറിക്കാന്‍ അനുമതി വേണമെന്ന് ജനപ്രതിനിധികള്‍, കര്‍ഷക സംഘടനകള്‍ എന്നിവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരവ് വന്നത്. തീരുമാനത്തില്‍ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് ആര്‍ക്കും തോന്നിയിട്ടില്ലെന്നും ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നുമില്ലെന്നും ചന്ദ്രശേഖരന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

