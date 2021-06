തിരുവനന്തപുരം: ഗാന്ധി കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ആഴവും രാഷ്ട്രീയ പരിചയ സമ്പത്തിന്റെ പരപ്പും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ട്വീറ്റുകള്‍ ചര്‍ച്ചയാകുന്നു. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിക്കും രാജീവ് ഗാന്ധിക്കും ഒപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളിലടെ ഗാന്ധി കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം എത്ര ദൃഢമായിരുന്നുവെന്ന് പറയാതെ പറയുകയാണ് ചെന്നിത്തല. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലടക്കം വലിയ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള രമേശ് ചെത്തിത്തല പഴയകാല ജീവിതത്തെ ഓര്‍ത്തെടുക്കയാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ. ഡൗണ്‍ മെമ്മറി ലൈന്‍ എന്ന ഹാഷ് ടാഗിലാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ട്വീറ്റുകള്‍.

1984ലെ എന്‍.എസ്.യു. ദേശീയ സമ്മേളനത്തിലെ മൂന്ന് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട ഹിന്ദി പ്രസംഗവും അതിനുള്ള ഇന്ദിരയുടെ പ്രശംസയുമാണ് ഒരു ട്വീറ്റ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു യുവ നേതാവ് മുണ്ട്‌ ധരിച്ച് ഹിന്ദിയില്‍ നന്നായി സംസാരിക്കുന്നത് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയുടെ ദേശീയ ഐക്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ പ്രശംസയും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റിലൂടെ ഓര്‍മിക്കുന്നു.

In 1982 I got a call from Shri Rajiv Gandhi asking me to meet him in New Delhi very next day. Colleagues pooled in money for flight ticket and when I met Rajivji next day he said



"You are taking over as NSUI president".#DownMemoryLane pic.twitter.com/e16uvU704m — Ramesh Chennithala (@chennithala) June 17, 2021

82- ല്‍ ഹരിപ്പാട് മത്സരിക്കുമ്പോള്‍ പ്രചാരണത്തിനെത്തിയ ഇന്ദിരയുടേയും സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ കെ. കരുണാകരനും ഒപ്പമുള്ള ചിത്രത്തിലൂടെ പറക്കാന്‍ ചിറക് നല്‍കിയതും പോരാടാന്‍ ഊര്‍ജം നല്‍കിയതും ഈ നേതാക്കളാണെന്ന് ചെന്നിത്തല അടിവരയിടുന്നു. 1985-ല്‍ ഐ.വൈ.സി. ഡല്‍ഹിയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ചേരിചേരാ രാജ്യങ്ങളിലെ യുവജന സമ്മേളനത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് മറ്റൊരു ട്വീറ്റ്. സമ്മേളനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറലാകാന്‍ രാജീവ് ഗന്ധി അവസരം നല്‍കിയെന്നും യാസര്‍ അറഫാത്ത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികള്‍ പങ്കെടുത്തുവെന്നും ചെന്നിത്തല ഓര്‍മിക്കുന്നു.

1985. IYC conducted Non Aligned youth conference in Delhi. Rajivji gave me the opportunity to be the secretary general of the conference.

Attended by dignitaries across the globe including Yasser Arafat.

Soniaji and other senior leaders graced the conclave. #DownMemoryLane pic.twitter.com/H7XoGs0gKL — Ramesh Chennithala (@chennithala) June 16, 2021

കേരളാ ഹൗസില്‍ ചെന്നിത്തലയുടെ വിവാഹ സല്‍ക്കാരത്തിന് രാജീവ് ഗാന്ധി എത്തിയതാണ് മറ്റൊരു ചിത്രം. രാജീവ് നല്‍കിയ നല്‍കിയ മോതിരമല്ല, യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദമായിരുന്നു യഥാര്‍ത്ഥ സമ്മാനമെന്നും ചെന്നിത്തല പറയുന്നു. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേയ്ക്കുള്ള വഴികാട്ടി എന്നാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയെ ചെന്നിത്തല വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

Rajiv Gandhiji was the leader who mentored me to be National politician. Rajivji, then PM attended my wedding reception at Kerala House.The real gift was not the ring he gifted. But it was what he said to me.

"You have been appointed as State

President of IYC"#DownMemoryLane pic.twitter.com/uM0D3XEyYa — Ramesh Chennithala (@chennithala) June 15, 2021

എന്‍.എസ്.യു. ദേശീയ അധ്യക്ഷനാകാനുള്ള അപ്രതീക്ഷിത നിയോഗവും മറ്റൊരു ട്വീറ്റിലൂടെ ചെന്നിത്തല ഓര്‍മിക്കുന്നു. 1982ല്‍ അടുത്ത ദിവസം ഡല്‍ഹിയിലെത്തി തന്നെ കാണണമെന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സന്ദേശം എത്തിയെന്നും വിമാന ടിക്കറ്റിനായി സഹപ്രവര്‍ത്തകരാണ് പണം നല്‍കിയതെന്നും ചെന്നിത്തല പറയുന്നു. എന്‍.എസ്.യു.ഐ. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി കരുതിവെച്ചിരുന്നതെന്നും ചെന്നിത്തല ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

Two strongest leaders of Indian politics who made me strong. Smt Indira Gandhi and Shri K Karunakaran. They gave me wings to fly and inspired me to fight.

Indiraji blessed me with her presence in Harippad when I contested here for the first time in 1982.#DownMemoryLane pic.twitter.com/5v7bKCNfjR — Ramesh Chennithala (@chennithala) June 14, 2021

പദവികള്‍ തേടിവന്ന ചരിത്രമാണ് തനിക്കുള്ളതെന്നും ഒതുക്കാം പക്ഷേ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ട്വീറ്റുകളിലൂടെ പറഞ്ഞുവെയ്ക്കുന്നു. കൃത്യമായ കണക്കൂകൂട്ടലും ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീറ്റില്‍ പ്രകടമാണ്. പരിചയസമ്പത്ത് വെളിവാക്കുക വഴി ഒപ്പം നിന്ന് കാല് വാരിയവര്‍ക്കുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ് ഡൗണ്‍ മെമ്മറി ലൈന്‍ എന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.

1984 NSUI National convention at Nagpur.

Was honoured to be appreciated by Smt. Indiraji for my 3 hour long Hindi speech.

She said "A young leader from South India wearing mundu, speaking so fluently in Hindi reflects Congress party's National Integration"#DownMemoryLane pic.twitter.com/m9amxVI3di — Ramesh Chennithala (@chennithala) June 13, 2021

Content Highlights: Down Memory Lane: Ramesh Chennithala's tweet remembering the old days