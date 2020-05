തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ നേരത്തേ മരവിപ്പിച്ചു നിര്‍ത്തിയിരുന്ന മൂന്ന് റെയില്‍പാളം ഇരട്ടിപ്പിക്കല്‍ പദ്ധതി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം റെയില്‍വേ അറിയിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു.

ആലപ്പുഴ- കായംകുളം സെക്ഷനിലെ 69 കിലോമീറ്റര്‍ പാളം ഇരട്ടിപ്പിക്കാന്‍ 1439 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് നടപ്പിലാക്കുക.

1) എറണാകുളം- കുമ്പളം- 7.7 കിലോ മീറ്റര്‍ 189 കോടി, 2) കുമ്പളം- തുറവൂര്‍- 15.59 കിലോ മീറ്റര്‍ 250 കോടി, 3) തുറവൂര്‍- അമ്പലപ്പുഴ 45.7 കിലോ മീറ്റര്‍ 1000 കോടി എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇത് വളരെ സന്തോഷകരമായ വാര്‍ത്തയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കണ്ണൂര്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും തൈകളും അടക്കമുള്ള കാര്‍ഷിക വിഭവങ്ങളുടെ കയറ്റിറക്കുമതിക്കായുള്ള അനുവാദം ലഭ്യമായിരിക്കുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ഇതുസംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിന്റെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

