സന്നിധാനം: യുവതികള്‍ ശബരിമല ദര്‍ശനം 'ടെമ്പിള്‍ ചലഞ്ചാ'യി ഏറ്റെടുക്കരുതെന്ന് തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവര്. യുവതികള്‍ ശബരിമലയിലേക്ക് കടന്നു വരരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങള്‍ പാലിക്കണമെന്ന് സ്ത്രീകളോടുള്ള എല്ലാവിധ ബഹുമാനങ്ങളും നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ടു പറയുന്നതായും അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു.

നിലവിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ ശബരിമല തീര്‍ഥാടനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു. ഭരണഘടന നോക്കിയ കോടതി ആചാരകാര്യങ്ങള്‍ നോക്കിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പ്രക്ഷോഭം വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സില്‍ മുറിവുണ്ടാക്കും വിവരമുള്ള ആരും വരില്ലെന്നു തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

