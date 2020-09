തിരുവനന്തപുരം: സിബിഐയെ കാണിച്ച് സിപിഎമ്മിനെ ഭയപ്പെടുത്താന്‍ നോക്കേണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍. ബിജെപിക്ക് മുന്നില്‍ സിപിഎമ്മോ ഇടതു സര്‍ക്കാരോ കീഴടങ്ങില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. 'ഞങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു ഭയവുമില്ല. സിബിഐ അന്വേഷിച്ച ലാവലിന്‍ കേസിനുണ്ടായ ഗതിയെന്താണ്. സിബിഐ കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും കേസ് തള്ളിയില്ലേ ? പിണറായിയെ കുടുക്കാനുണ്ടാക്കിയ കേസാണെന്ന് ഹൈക്കോടതിതന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ' - അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ലൈഫ് മിഷന്‍ കേസ് സിബിഐ ഏറ്റെടുത്തത് സദുദ്ദേശപരമായല്ല. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെ മറികടന്നുള്ള ഇടപെടലാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനെയാണ് എതിര്‍ക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെ ഇരുട്ടില്‍ നിര്‍ത്തിക്കൊണ്ടാണ് സിബിഐയുടെ ഇടപെടലെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

മാറാട് കലാപം സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്തവരാണ് ആര്‍എസ്എസ്സും ബിജെപിയും. സമരത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്നു കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍. അവസാനം പ്രക്ഷോഭം എങ്ങനെ ഒത്തുതീര്‍പ്പാക്കി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ എന്‍.പി രാജേന്ദ്രന്‍തന്നെ എഴുതിയതല്ലേ ? ബിജെപിക്ക് അധികാരം കിട്ടിയിട്ടും മാറാട് കലാപക്കേസ് സിബിഐയെക്കോണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യംവച്ചാണ് ചിലകേസ് സിബിഐയെക്കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കുകയും മറ്റുചിലകേസ് അന്വേഷിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ലേ ?

സാധാരണ കേസുകള്‍ സിബിഐ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുകയോ ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയോ വേണം. അതില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. അതിനാലാണ് അസാധാരണ നടപടിയെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം നീക്കങ്ങളിലൂടെ ഇടതുപക്ഷത്തെ തകര്‍ക്കാനോ സര്‍ക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടത്തിയ നീക്കങ്ങള്‍ കേരളത്തിലും നടത്തുന്നതിന്റെ തുടക്കമാണിത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകള്‍ ഇനിയുമുണ്ടാകും. ജനങ്ങള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.

സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ അന്വേഷണം എവിടെയെത്തി. ദുബായില്‍നിന്ന് സ്വര്‍ണം അയച്ചയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്വര്‍ണം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ആളെയും ചോദ്യംചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ മറ്റുചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കുത്തിപ്പൊക്കി പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സിബിഐയെ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്നത്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത്തരം ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിന് തങ്ങള്‍ എതിരല്ല. എന്നാല്‍ അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം തുറന്നുകാണിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട്. നീക്കം അസാധാരണവും രാഷ്ട്രീയ പ്രരിതമാണെന്നുമാണ് പാര്‍ട്ടി നിലപാട്.

ബിനീഷിന്റെ വിഷയത്തില്‍ നിലപാട് നേരത്തെതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. അന്വേഷണത്തില്‍ ഇടപെടില്ല. ഏത് അന്വേഷണവും നടക്കട്ടെ. കുറ്റം ചെയ്തുവെങ്കില്‍ ഏത് നടപടിയും സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഒരന്വേഷണത്തിലും ഇടപെടില്ലെന്ന് നേരത്തെതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്നും ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

