കൊച്ചി: കിഴക്കമ്പലത്തെ ട്വന്റി 20 പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ദീപുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദങ്ങളില്‍ വിശദീകരണവുമായി സിപിഎം. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടതോടെ താത്കാലിക ലാഭത്തിനായി ദീപുവിന്റെ മരണത്തെ ട്വന്റി 20 ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് അംഗം സി.ബി. ദേവദര്‍ശന്‍ ആരോപിച്ചു.

ദീപുവിന്റെ മരണത്തില്‍ ട്വന്റി 20 നാടകം കളിക്കുകയാണ്. സിപിഎമ്മിന് ദീപുവിന്റെ കൊലപാതകത്തില്‍ യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സിപിഎമ്മിനെതിരെ ഉയര്‍ന്ന ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് അംഗം ദേവദര്‍ശന്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

സംഭവത്തില്‍ ട്വന്റി 20 ചീഫ് കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ സാബു എം.ജേക്കബ് സിപിഎമ്മിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. നാല് സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റവും ചുമത്തിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പാര്‍ട്ടി വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

