പാലക്കാട്: ആദിവാസി അമ്മയ്ക്കും നവജാതശിശുവിനും പരിചരണം നല്‍കാന്‍ നാല്‍പതു കിലോമീറ്റര്‍ കാടുതാണ്ടി ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സംഘം. ഈ മാസം എട്ടിനാണ് പ്രാക്തന ഗോത്രവിഭാഗമായ കുറുമ്പരുടെ ഊരായ പാലക്കാട് മേലെ തുടുക്കിയിലെ മുരുകന്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മി പെണ്‍കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കിയത്. വീട്ടിലായിരുന്നു പ്രസവം.

ഈ മാസം അവസാനമാണ് ലക്ഷ്മിയെ പ്രസവത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഏഴാംതിയതി രാത്രിയോടെ പ്രസവ വേദന അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് പ്രസവാനന്തര ചികിത്സ നല്‍കുന്നതിനായി നാല് ഡോക്ടര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പത്തംഗസംഘം ഇവിടേക്ക് തിരിക്കുകയായിരുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 4000 അടി ഉയരത്തിലാണ് മേലെ തുടുക്കി ഊര്. കാട്ടിനുള്ളിലെ ശോച്യമായ റോഡിലൂടെ 40 കിലോമീറ്റര്‍ വാഹനത്തില്‍ അതിസാഹസികമായി രണ്ടു മണിക്കൂര്‍ യാത്ര ചെയ്തും പിന്നീട് മൂന്നുമണിക്കൂര്‍ ചെങ്കുത്തായ മല നടന്നു കയറിയുമാണ് ഇവര്‍ മേലെതുടുക്കിയില്‍ എത്തിയത്.

ഡോക്ടര്‍മാരായ വിനിത് തിലകന്‍, രഞ്ജിനി, മുബാറക്, അഞ്ജലി, ജൂനിയര്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ എം. സുരേഷ്, സൈജു, സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് സാബിറ, ജെ.പി.എച്ച്.എന്‍. ഗിറ്റി അലക്സ്, ഡ്രൈവര്‍ സജേഷ്, സ്വാലിഹ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് സഹായവുമായി മേലെ തുടുക്കിയില്‍ എത്തിയത്.

തുടര്‍ന്ന് അത്യാവശ്യമുള്ള പ്രാഥമിക ചികിത്സ നല്‍കി. വേണ്ട മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും നല്‍കി. അപ്പോള്‍ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാനായിരുന്നു പദ്ധതി. എന്നാല്‍ രണ്ടുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ സ്വമേധയാ

ആശുപത്രിയിലെത്താം എന്ന ലക്ഷ്മിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് മുരുകന്റെ ഉറപ്പില്‍ മെഡിക്കല്‍ സംഘം മടങ്ങി. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ കോട്ടത്തറ ട്രൈബല്‍ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ച അമ്മയും കുഞ്ഞും പൂര്‍ണ്ണ ആരോഗ്യവതികളും, സുരക്ഷിതരുമാണെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. മുരുകന്റെയും ലക്ഷ്മിയുടെയും രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞാണിത്. ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിന് രണ്ടുവയസ്സാണ് പ്രായം.

content highlight: doctors travels 40 kilometers through deep forest to give first aid to new born baby and mother