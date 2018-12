തിരുവനന്തപുരം: വനിതാമതിലിന് സര്‍ക്കാര്‍ ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് ഒരുപൈസപോലും ചിലവഴിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. നീക്കിവെച്ച 50 കോടി സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികള്‍ക്കാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സെക്രട്ടേറിയേറ്റിലെ വനിതാ ജീവനക്കാരുടെ നവോത്ഥാന സദസ്സില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

വനിതാ മതിലിന് എല്ലാ പിന്തുണയും സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കും. 50 കോടി ഇതിനായി നീക്കിവെച്ചെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റാണെന്നും തുക നീക്കിവെച്ചത് വനിതാ ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ക്കാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഹൈക്കോടതിയെ സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചത് 50 കോടിരൂപ വനിത ശാക്തീകരണത്തിന് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

നവോത്ഥാനത്തില്‍ നിന്ന് പിന്നോട്ടുപോകില്ല എന്നതാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട്. അതിനര്‍ഥം അതിന് ചിലവാകുന്ന തുക സര്‍ക്കാര്‍ വഹിക്കുമെന്നല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഖജനാവില്‍ നിന്ന് ഒരു പൈസപോലും ഇതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നില്ല എന്നത് അര്‍ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ വ്യക്തമാക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Do not spend sarkar money to Women Wall Say CM Pinarayi Vijayan