തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8 മണി മുതല്‍ ആരംഭിച്ചു. പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

അഞ്ച് വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള തുള്ളി മരുന്ന് വിതരണം വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ തുടരും.

ഇന്ന് ബൂത്തുകളില്‍ എത്താന്‍ കഴിയാത്തവരുടെ വീടുകളില്‍ തിങ്കള്‍, ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളില്‍ നേരിട്ടെത്തി മരുന്ന് വിതരണം നടത്താനാണ് തീരുമാനം.

രണ്ടുതുള്ളി പോളിയോ വാക്സിനിലൂടെ സംരക്ഷിക്കാം കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യം

സംസ്ഥാനത്ത് 24,50,477 കുട്ടികള്‍ക്ക് തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 24,247 ബൂത്തുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളില്‍ രാത്രി 8 മണിവരെ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യാന്‍ സൗകര്യമുണ്ടാകും.

Content Highlight: Distribution of polio vaccine has started in the state