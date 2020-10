തിരുവനന്തപുരം: പോലീസുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകുന്ന കോവിഡ് പ്രതിരോധ ബഹുമതിക്ക് പണം നല്‍കണമെന്ന് സര്‍ക്കുലര്‍. കോവിഡ് വാരിയര്‍ ബാഡ്ജ് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാനാണ് നിര്‍ദേശം.

ഇതു സംബന്ധിച്ച ഡി.ജി.പിയുടെ സര്‍ക്കുലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. അംഗീകാരം കാശുകൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നതില്‍ സേനയ്ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ കടുത്ത അമര്‍ഷം പുകഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ പങ്കാളികളാകുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് വാരിയര്‍ ബാഡ്ജ് നല്‍കുന്നത്. ഈ ബാഡ്ജ് പണം കൊടുത്തു വാങ്ങണമെന്നാണ് ഡി.ജി.പിയുടെ സര്‍ക്കുലര്‍.

ഒരു ബാഡ്ജിന് 100 രൂപയാണ് വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാട്ടേഴ്‌സിലെ ക്യാന്റീനില്‍നിന്ന് ബാഡ്ജ് വാങ്ങാം. ലുധിയാനയില്‍നിന്നാണ് പോലീസിനായി ബാഡ്ജ് വാങ്ങിയത്. ഇതിനുള്ള ഫണ്ടിന് ധനവകുപ്പ് അനുകൂല നിലപാട് എടുക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസുകാര്‍ പണം കൊടുത്ത് ബാഡ്ജ് വാങ്ങാന്‍ ഡി.ജി.പി. നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്.

ഡി.ജി.പിയുടെ സര്‍ക്കുലറിനെതിരെ സേനയ്ക്കുള്ളില്‍ എതിര്‍പ്പ് ശക്തമാവുകയാണ്. ബഹുമതി പണം കൊടുത്തു വാങ്ങണമെന്ന നിര്‍ദേശമാണ് അമര്‍ഷം ഉയരാന്‍ കാരണം.

content highlights: dissent among police officers over dgp's circular on covid warrior badge