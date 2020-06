കെ. എം മാണിയുടെ വിയോഗത്തിനു ശേഷം രൂക്ഷമായിത്തീര്‍ന്ന കേരള കോണ്‍ഗ്രസിലെ അധികാര വടംവലിക്ക് അനിവാര്യമായ അന്ത്യം. ജോസ് കെ. മാണി വിഭാഗം യു.ഡി.എഫില്‍നിന്ന് പുറത്തായി. കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കം ഒടുവില്‍ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നു.

യു.ഡി.എഫും മാണി വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള വിലപേശലുകള്‍ ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല. അതുപോലെ മാണി വിഭാഗത്തിനുള്ളിലെ തര്‍ക്കവും. മാണി ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോള്‍ തന്നെ ഇത്‌ ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത.

അധികാരവും സീറ്റും സംബന്ധിച്ച തര്‍ക്കത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായാണ് പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി നിര്‍ണയത്തെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലുകളും അതിന്റെ ദയനീയ പരിസമാപ്തിയും ഉണ്ടായത്. ഇത്തരം സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലൊക്കെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ ഇടപെട്ടാണ് ജോസഫിനെ തണുപ്പിച്ചതും ജോസ് കെ. മാണി നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ജോസ് ടോമിനെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാക്കിയതും. എന്നാല്‍ അത്തരം സമവായങ്ങളൊക്കെ അസാധ്യമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍ യു.ഡി.എഫ്. കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്കെത്തിയത്.

നേരത്തെ രാജ്യസഭാ സീറ്റില്‍ ജോസ് കെ. മാണിയെ മത്സരിപ്പിച്ചപ്പോഴും ലോക്‌സഭ സീറ്റില്‍ തോമസ് ചാഴിക്കാടനെ മത്സരിപ്പിച്ചപ്പോഴും ജോസ് കെ. മാണിയുടെ താത്പര്യങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നണിയില്‍ ആധിപത്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ജോസ് കെ. മാണിയുടെ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ക്കൈ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലേയ്ക്കാണ് പിന്നീട് കാര്യങ്ങള്‍ നീങ്ങിയത്.

പാലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കത്തില്‍ ചടുലനീക്കങ്ങളിലൂടെ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തെ ഏറെക്കുറെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലേയ്ക്കത്തിക്കാന്‍ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് കഴിഞ്ഞു. മാണിയുടെ കുടുംബത്തില്‍ നിന്നൊരാളെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാക്കുന്നത് തടയാന്‍ സാധിച്ചു എന്നതായിരുന്നു ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ വലിയ നേട്ടം. പാര്‍ട്ടി വര്‍ക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആയ ജോസഫ്, പാര്‍ട്ടി ചിഹ്നം വിട്ടുകൊടുക്കാന്‍ തയ്യാറാകാതെ വന്നതോടെ ജോസ് ടോമിന് പൈനാപ്പിള്‍ ചിഹ്നത്തില്‍ മത്സരിക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്തു. തന്റെ ചിഹ്നം മാണി സാര്‍ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജോസ് ടോം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടെങ്കിലും പതിറ്റാണ്ടുകളായി സാക്ഷാല്‍ കെ.എം. മാണി കൈയ്യടക്കിയിരുന്ന പാലാ സീറ്റ് എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി മാണി സി. കാപ്പന്റെ മുന്നില്‍ അടിയറവെക്കേണ്ടി വന്നു.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ യു.ഡി.എഫിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം പിടിച്ചെടുക്കാനായിരുന്നു ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ ശ്രമം. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജൂലൈയിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് ജോസ് കെ. മാണി വിഭാഗം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത്. അന്നത്തെ ധാരണ പ്രകാരം ബാക്കിയുള്ള ആറ് മാസം തങ്ങള്‍ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നാണ്‌ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ അവകാശവാദം. എന്നാല്‍ അത്തരമൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും സ്ഥാനം കൈമാറാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും ജോസ് കെ. മാണി വിഭാഗം പറയുന്നു.

കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച തര്‍ക്കങ്ങളും അതിനൊടുവില്‍ നടന്ന വിവാദങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ഈയൊരു നിലപാടിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ധാരണപ്രകാരം ജോസ് പക്ഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദവി ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് കൈമാറണം എന്ന ഉറച്ച നിലപാടാണ് യു.ഡി.എഫ്. സ്വീകരിച്ചത്. നേരത്തയുണ്ടാക്കിയ ധാരണ പാലിക്കണമെന്ന് പലവട്ടം യു.ഡി.എഫ്. ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ തങ്ങളുടെ നിലപാടില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുകയാണ് ജോസ് കെ. മാണി വിഭാഗം ചെയ്തത്.

മുന്നണി സംവിധാനത്തെത്തന്നെ തള്ളിക്കളയുന്ന ജോസ് കെ. മാണിയുടെ പരസ്യനിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഒടുവില്‍ യു.ഡി.എഫ്. നിലപാടെടുത്തു. മുന്നണി സംവിധാനത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത ജോസ് പക്ഷത്തിന്റെ നീക്കം അംഗീകരിക്കേണ്ടെന്ന് ലീഗും മറ്റു ഘടകക്ഷികളും നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ ഇന്ന് ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ഫോണില്‍ സംസാരിക്കുകയും ധാരണ പാലിക്കണമെന്ന് അന്ത്യശാസനം നല്‍കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ജോസ് കെ. മാണി വഴങ്ങിയില്ല. തുടര്‍ന്നാണ് യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ ബെന്നി ബഹനാന്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചത്.

പുറത്താക്കാന്‍ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഒന്ന്- ധാരണ പാലിക്കാന്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല. രണ്ട്- രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടാക്കിയ ധാരണ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. മുന്നണി മര്യാദ പാലിക്കാത്ത കക്ഷിയുമായി ഒരു മുന്നണിക്ക് മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന നിലപാടില്‍ യു.ഡി.എഫ്. ഉറച്ചുനിന്നു.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമായി ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കത്തെ കാണാനാവില്ല. കേരള കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കവും അതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളും പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടാക്കിയ തിരിച്ചടിയും യു.ഡി.എഫിനെ ശക്തമായ നിലപാടുകള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ.എം. മാണി മത്സരിച്ച സീറ്റിനുവേണ്ടി ജോസ് കെ. മാണി വിഭാഗം നടത്തിയ വിലപേശലുകളും ജോസഫ് വിഭാഗവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുമുണ്ടാക്കിയ തിരിച്ചടിയും തദ്ദേശ സ്വയംഭണ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ അടുത്തിരിക്കെ യു.ഡി.എഫിന്‍റെ കൂടുതല്‍ ശക്തമായ നിലപാടുകള്‍ക്കു പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

Content Highlights: disputes in kerala congress: Jose k mani faction outside the UDF