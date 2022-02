കണ്ണൂര്‍: മോഷണക്കേസിലെ പ്രതിയുടെ ബന്ധുവിന്റെ എടിഎം കാര്‍ഡ് കൈക്കലാക്കി പണം കവര്‍ന്ന കേസില്‍ പിരിച്ചുവിട്ട പോലീസുകാരനെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുത്തു. തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സി.പി.ഒ. ആയിരുന്ന കടന്നപ്പള്ളി സ്വദേശി ഇ.എന്‍. ശ്രീകാന്തിനെയാണ് തിരിച്ചെടുത്തത്. പിരിച്ചുവിട്ട ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കണ്ണൂര്‍ ഡിഐജിയുടെ പുതിയ ഉത്തരവ്.

ശ്രീകാന്തിന്റെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടിയെന്ന് ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. ശ്രീകാന്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി ബോധ്യമാകുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ സേനയില്‍ തുടരാന്‍ അവസരം നല്‍കാവുന്നതായി കാണുന്നു. വരുംകാല വാര്‍ഷിക വേതത വര്‍ധനവ് മൂന്ന് വര്‍ഷത്തേക്ക് തടഞ്ഞുവെച്ചുകൊണ്ട് സേവനത്തിലേക്ക് തിരച്ചെടുക്കുന്നു. സേവനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് കാലയളവ് മെഡിക്കല്‍ രേഖ കൂടാതെയുള്ള ശമ്പളരഹിത അവധിയായി കണക്കാക്കുന്നുവെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

മോഷണക്കേസില്‍ പ്രതിയായ ഒരാളുടെ സഹോദരിയുടെ എടിഎം കാര്‍ഡ് കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈക്കലാക്കുകയും അതുപയോഗിച്ച് പണമെടുക്കുകയും ഇത് തെളിയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതാണ്. ഗോകുല്‍ എന്നയാളെ നേരത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാളില്‍നിന്ന് സഹോദരിയുടെ എടിഎം കാര്‍ഡും കണ്ടെടുത്തു. ഈ കാര്‍ഡാണ് പോലീസുകാരനായ ശ്രീകാന്ത് കൈക്കലാക്കിയത്.

തുടര്‍ന്ന് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗോകുലിന്റെ സഹോദരിയില്‍നിന്ന് എടിഎം കാര്‍ഡിന്റെ പിന്‍ നമ്പര്‍ സ്വന്തമാക്കി. ഇതിനുശേഷം 9500 രൂപ പിന്‍വലിച്ചതായും ബാക്കി പണം കൊണ്ട് സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങിയെന്നുമാണ് തെളിഞ്ഞത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആദ്യം ശ്രീകാന്തിനെ സസ്‌പെന്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ഡിസംബര്‍ 13ന് പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തത്.

