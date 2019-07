തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലാ ജയിലില്‍ നിന്ന് തങ്ങളെ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജ് വധശ്രമക്കേസ് പ്രതികളുടെ ആവശ്യം കോടതി തള്ളി. മുഖ്യപ്രതി ശിവരഞ്ജിത്തുള്‍പ്പെടെ ആറ് പേരുടെ ആവശ്യമാണ് തള്ളിയത്. ജില്ലാ ജയിലില്‍ അസുഖങ്ങള്‍ പകരുന്നു എന്നായിരുന്നു പ്രതികളുടെ വാദം. എന്നാൽ രോഗം വന്നാല്‍ ജയില്‍ അധികാരികള്‍ നോക്കിക്കൊള്ളുമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

അസാധാരണമായ ആവശ്യം എന്ന നിലയില്‍ ഇതിനെ വിലയിരുത്തിയ കോടതി ജില്ലാ ജയിലധികൃതര്‍ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹര്‍ജി തള്ളിയത്. അതേ സമയം പ്രതികളുടെ റിമാന്‍ഡ് കാലാവധി ഓഗസ്റ്റ് 12വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

content highlights: diseases in district jail so university college murder attempt case accuse file plea in court to change them into central jail, court dismisses