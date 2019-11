തിരുവനന്തപുരം: സ്പീക്കറുടെ ഡയസില്‍ക്കയറി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച നാല് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ശാസന. റോജി ജോണ്‍, അന്‍വര്‍ സാദത്ത്, എല്‍ദോസ് കുന്നപ്പള്ളി, ഐ.സി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ എന്നിവരെയാണ് സ്പീക്കര്‍ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്‍ ശാസിച്ചത്. 303-ാം ചട്ടപ്രകാരമാണ് നടപടി. ഇവര്‍ സാമാന്യ മര്യദയും ചട്ടങ്ങളും ലംഘിച്ചു. വ്യക്തിപരമായ നടപടിയല്ലെന്നും ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന നടപടികളിലാണ് ശിക്ഷയെന്നും സ്പീക്കര്‍ ശാസന നല്‍കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

അതേ സമയം പ്രതിപക്ഷം നടപടി അംഗീകരിച്ചില്ല. ചോദ്യോത്തരവേള ബഹിഷ്‌ക്കരിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭ വിട്ടിറങ്ങി. സ്പീക്കറുടെ നടപടി അംഗീകരിക്കാനുള്ള ജനാധിപത്യബോധം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കണമെന്നും എല്ലാകാലത്തും അതുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു.

കക്ഷിനേതാക്കളുടെ യോഗത്തില്‍ പോലും ചര്‍ച്ച ചെയ്യാതെയാണ് സ്പീക്കറുടെ നടപടിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. ഏകപക്ഷീയമായ നടപടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2015-മാര്‍ച്ചില്‍ ബജറ്റ് അവതരണം തടസ്സപ്പെടുത്തി പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്‍ അടക്കമുള്ള അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ എംഎല്‍എമാര്‍ സ്പീക്കറുടെ കസേര എടുത്തെറിഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളും പ്ലക്കാര്‍ഡുകളുമായിട്ടാണ് യുഡിഎഫ് അംഗങ്ങള്‍ ഇന്ന് സഭയിലെത്തിയത്.

നിയമസഭാ മാര്‍ച്ചിനിടെ ഷാഫി പറമ്പില്‍ എം.എല്‍.എ.യെയും കെ.എസ്.യു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.എം.അഭിജിത്ത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തകരെയും പോലീസ് മര്‍ദിച്ചതിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എംഎല്‍എമാര്‍ സ്പീക്കറുടെ ഡയസില്‍ കയറി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത്.

