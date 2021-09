തിരുവനന്തപുരം: സി.പി.എം നേതാവ് വി.കെ മധുവിനെ തരംതാഴ്ത്തും. അരുവിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ എല്‍.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുടെ വിജയത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ചവരുത്തിയെന്ന അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ കണ്ടെത്തലിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ നിന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലേക്കാണ് മധുവിനെ തരംതാഴ്ത്തുക.

പാര്‍ട്ടി ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘന്‍ പങ്കെടുത്ത ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിലാണ് അച്ചടക്ക നടപടി സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം. വി.കെ മധുവിന്റെ ഘടകമായ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയില്‍ അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും. അരുവിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ എല്‍.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ജി. സ്റ്റീഫന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ചില്ലെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. വിതുര ഏര്യ സെക്രട്ടറി എന്‍. ഷൗക്കത്തലിയാണ് മധുവിനെതിരേ പരാതി നല്‍കിയത്.

അരുവിക്കര മണ്ഡലത്തില്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത് വി.കെ മധുവിനേയായിരുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷന്‍ എന്ന നിലയില്‍ പുറത്തെടുത്ത മികവാണ് മധുവിനെ പരിഗണിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാല്‍ സാമുദായിക കാരണങ്ങള്‍ കൂടി പരിഗണിച്ച് നാടാര്‍ സമുദായത്തില്‍ നിന്നുള്ള സ്റ്റീഫനെ സിപിഎം ഇവിടെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാക്കുകയായിരുന്നു. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുന്‍പ് അനൗദ്യോഗികമായ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ച മധുവിന് ഇത് തിരിച്ചടിയാവുകയും ചെയ്തു.

ഇതോടെ സ്റ്റീഫന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം ആവര്‍ത്തിച്ച് ക്ഷണിച്ചിട്ടും മധു പങ്കെടുത്തില്ല. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുടെ മണ്ഡല പര്യടനം, വാഹന പര്യടനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒപ്പം എ.വിജയരാഘവന്‍ പങ്കെടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആലോചനായോഗം എന്നിവയില്‍ നിന്ന് വി.കെ മധു വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. മധുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് മൂന്നംഗ അന്വേഷണ കമ്മീഷന്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സി.ജയന്‍ ബാബു, സി അജയകുമാര്‍, കെ.സി വിക്രമന്‍ എന്നിവരടങ്ങുന്ന കമ്മിഷന്റേതാണ് കണ്ടെത്തല്‍.

