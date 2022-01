കൊച്ചി: വധ ഗൂഢാലോചനക്കേസില്‍ നടൻ ദിലീപിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യഹര്‍ജിയെ എതിര്‍ത്ത് ഉപ ഹര്‍ജിയുമായി പ്രോസിക്യൂഷന്‍. ദിലീപ് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ല. ദിലീപ് അടക്കമുള്ള പ്രതികള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഹാജരാക്കാത്തത് ദുരുദ്ദേശത്തോടെയാണെന്നും ഫോണ്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ കോടതി നിര്‍ദേശിക്കണമെന്നുമാണ് ഉപഹര്‍ജിയില്‍ പ്രോസിക്യൂഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വധിക്കാന്‍ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കേസില്‍ നേരത്തെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് കോടതി ദിലീപിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫോണുകള്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് അതിന് തയാറാകാത്തത് ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ലംഘനമാണ്. ആയതിനാല്‍ കോടതി തന്നെ ഈ ഫോണുകള്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഉപഹര്‍ജിയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ബുധനാഴ്ച വരെ ദിലീപിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷയും പ്രോസിക്യൂഷന്‍ ഇന്ന് സമര്‍പ്പിച്ച ഉപഹര്‍ജിയോടൊപ്പം കോടതി ചിലപ്പോള്‍ പരിഗണിച്ചേക്കാം. ദിലീപിനേയും മറ്റ് പ്രതികളേയുംകഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി മുപ്പത്തിമൂന്ന് മണിക്കൂര്‍ ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടും മറ്റ് ഡിജിറ്റല്‍ തെളിവുകളും അന്വേഷണ സംഘം കോടതിക്ക് മുന്‍പില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ബൈജു പൗലോസിനെതിരേ ദിലീപ് സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി ഇന്ന് വിചാരണ കോടതി പരിഗണിച്ചേക്കും. നടിയെ അക്രമിച്ച കേസിലെ പുനരന്വേഷണത്തിന്റെ വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കും.

