കൊച്ചി: വധഗൂഡാലോചന കേസില്‍ ശബ്ദസാംപിളുകളുടെ പരിശോധനക്കായി ദിലീപും മറ്റ് കൂട്ടുപ്രതികളും കൊച്ചിയിലെ ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയില്‍ എത്തി. കേസിലെ എഫ് ഐ ആര്‍ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദിലീപ് സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും.

പതിനൊന്നുമണിയോടു കൂടിയാണ് ദിലീപ്, അനൂപ്, സുരാജ് എന്നിവര്‍ ശബ്ദ സാമ്പിളുകള്‍ നല്‍കുന്നതിനായി ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയില്‍ എത്തിയത്. സുരാജിന്റെ ശബ്ദസാംപിളുകളാണ് ആദ്യം ശേഖരിക്കുന്നത്.

ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശബ്ദസാംപിളുകള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത്. ബാലചന്ദ്രകുമാര്‍ നല്‍കിയ ശബ്ദസാംപിളുകള്‍ ദിലീപിന്റേതാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കുന്നതിനാണ് ശബ്ദസാംപിളുകള്‍ പരിശോധിക്കുന്നത്. ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയില്‍ ശേഖരിക്കുന്ന സാംപിളുകള്‍ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫോറന്‍സിക് ലാബിലേക്ക് അയക്കും.

കോടതിയില്‍ തന്റെ ശബ്ദമല്ലെന്ന് ദിലീപ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പകരം തന്റെ ശാപവാക്കുകളാണ് ഇതെന്നാണ് ദിലീപ് കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞത്. എങ്കിലും ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത അന്വേഷണ സംഘത്തിനുണ്ട്.

അതേസമയം, വധഗൂഡാലോചന കേസ് തെളിയിക്കുന്നതിനായി മതിയായ തെളിവുകളില്ലെന്ന് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ കോടതി പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടിയാണ് ദിലീപ് കേസിലെ എഫ് ഐ ആര്‍ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ തുടരന്വേഷണം റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവും ദിലീപ് ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

