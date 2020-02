കൊച്ചി: തോപ്പുംപടി അരൂജാ സ്‌കൂളിലെ 10-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ രേഖകളുമായി നാളെ ഹാജരാകാന്‍ സിബിഎസ്ഇ മേഖലാ ഡയറക്ടറിനോട് ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ഡല്‍ഹിയിലിരിക്കുന്നവര്‍ കേരളത്തില്‍ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി സിബിഎസ്ആ മേഖലാ ഡയറക്ടടറെ വിളിച്ച് വരുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച മേഖലാ ഡയറക്ടര്‍ രേഖകളുമായി ഹാജരാകണമെന്നാണ് കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കേരളത്തില്‍ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് സിബിഎസ്ഇ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു. ഇത്തരത്തിലാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെങ്കില്‍ സിബിഎസ്ഇ ചെയര്‍മാനെയും ഡയറക്ടറെയും വിളിച്ചുവരുത്തുന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോകുമെന്നും കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍, ഡിപിഒ, പോലീസ് എന്നിവരെ കോടതി കേസില്‍ കക്ഷി ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: did CBSE knows what's going on in Kerala: HC