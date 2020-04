കോഴിക്കോട്: കൊറോണ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയ കുഞ്ഞിനെ പരമാവധി രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജ. കുട്ടിയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്‍

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെത്തുമ്പോള്‍ കുട്ടിയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായിരുന്നു. കുട്ടിക്ക് വലിയ ശ്വാസ തടസം അനുഭവപ്പെട്ടതിനാല്‍ കൊവിഡ് സ്‌പെഷ്യല്‍ വാര്‍ഡിലേക്ക് മാറ്റുകയും കൊവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി. ആദ്യ പരിശോധനാഫലം പോസിറ്റീവാണ്. രണ്ടാമത് പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുട്ടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയതായും ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ മെഡിക്കല്‍ ബോര്‍ഡ് ചേര്‍ന്ന് കുട്ടിയുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഹൃദയവാല്‍വിന് ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി വൈകല്യങ്ങളുള്ള കുട്ടിയായതിനാല്‍ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ പ്രയാസമായിരുന്നു. നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ അപ്പുറത്തായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില. ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

കുട്ടിയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊവിഡ് ബാധയുണ്ടായതെന്ന് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലുള്ള ആരും വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരല്ല. എന്നാല്‍ വിദേശത്തുനിന്നു വന്ന ആളുകളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇത്തരം അസുഖങ്ങളുള്ള കുട്ടികളില്‍ വളരെ വേഗം കൊറോണ ബാധയുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതായും ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കൊറോണ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പ്രകാരമായിരിക്കും കുട്ടിയുടെ സംസ്‌കാരമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

