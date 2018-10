പമ്പ: ശബരിമല ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ രണ്ട് യുവതികള്‍ ഭക്തരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടര്‍ന്ന് മടങ്ങി.

ആന്ധ്രാ സ്വദേശികളാണ് ഇവരെന്നാണ് സൂചന. മുതിര്‍ന്ന സ്ത്രീകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സംഘത്തോടൊപ്പമാണ് ഇവരെത്തിയത്.

ഭക്തര്‍ ഇവരെ ചെളിക്കുഴിക്കു സമീപം തടയുകയും തിരിച്ചയക്കുകയുമായിരുന്നു.

യുവതികളെ പിന്നീട് പമ്പാ ഗാര്‍ഡ് റൂമിലേക്ക് മാറ്റി.

