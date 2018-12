പൈനാവ്: കൊട്ടക്കമ്പൂര്‍ ഭൂമികേസില്‍ ജോയ്‌സ് ജോര്‍ജ് എം പിക്ക് നോട്ടീസ്. ജനുവരി പത്താം തിയതി രേഖകളുമായി നേരിട്ട് ഹാജരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ദേവികുളം സബ് കളക്ടര്‍ രേണു രാജാണ് എം പിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. നേരത്തെ നടപടികള്‍ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ലാന്‍ഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണര്‍ക്ക് ജോയ്‌സ് ജോര്‍ജ് പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു.

പല തവണ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടും രേഖകളുമായി ഹാജരായില്ല, ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയില്ല എന്നീ കാരണങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ദേവികുളം മുന്‍ സബ് കളക്ടറായിരുന്ന വി ആര്‍ പ്രേം കുമാറാണ് ജോയ്‌സ് ജോര്‍ജിന്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും കൊട്ടക്കമ്പൂരിലെ ഭൂമിയുടെ പട്ടയം റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കുന്നത്.

ഇതിനെതിരെ ജോയ്‌സ് ജോര്‍ജ് ജില്ലാ കളക്ടറെ സമീപിച്ചു. വേണ്ടവിധത്തിലുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ചല്ല പ്രേം കുമാര്‍ പട്ടയം റദ്ദാക്കിയതെന്ന് കളക്ടര്‍ കണ്ടെത്തി. എന്നാല്‍ പട്ടയം റദ്ദാക്കിയ പ്രേം കുമാറിന്റെ നടപടി കളക്ടര്‍ റദ്ദാക്കിയില്ല. പകരം പട്ടയം റദ്ദാക്കിയ നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കാന്‍ കളക്ടര്‍ സബ് കളക്ടര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

എന്നാല്‍ ഇതിനു പിന്നാലെ കൊട്ടക്കമ്പൂര്‍ ഭൂമിയിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ലാന്‍ഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണര്‍ക്ക് ജോയ്‌സ് ജോര്‍ജ് പരാതി നല്‍കി. വിഷയത്തില്‍ കളക്ടര്‍ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സബ് കളക്ടറുടെ നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. തുടര്‍ന്ന് വിഷയം ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാന്‍ സബ് കളക്ടര്‍ക്ക് ലാന്‍ഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കുകയായിരുന്നു.

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദേവികുളത്ത് പുതുതായി ചുമതലയേറ്റ സബ് കളക്ടര്‍ രേണു രാജ് ജോയ്‌സ് ജോര്‍ജിനോടു നേരിട്ട് ഹാജരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ജനുവരി പത്തിന് രാവിലെ പതിനൊന്നുമണിക്ക് രേഖകളുമായി നേരിട്ട് ഹാജരാകാനാണ് നോട്ടീസില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എം പിക്കും എം പിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളായ അഞ്ചുപേര്‍ക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

