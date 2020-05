തിരുവനന്തപുരം: ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പണം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് നല്‍കുന്നതിനെതിരായ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വം മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി പണം നല്‍കുന്നതിനെതിരെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നല്‍കിയത്.

ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഫണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന പ്രചരണം ചിലര്‍ അഴിച്ചുവിടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊരു സമീപനം ഇവിടെയില്ല എന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ക്കായി സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കിവെച്ച തുകയും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്കു സംഭാവന നല്‍കിയ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വിവരവും മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന് 100 കോടി രൂപ, മലബാര്‍, കൊച്ചി ദേവസ്വങ്ങള്‍ക്ക് 36 കോടി രൂപ എന്നിങ്ങനെ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ക്കായി തുക ബജറ്റില്‍ നീക്കിവെച്ചിരുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ശബരിമലയില്‍ നിലയ്ക്കല്‍, പമ്പ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇടത്താവളങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി കിഫ്ബിയിലൂടെ 142 കോടി രൂപയുടെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. ശബരിമല തീര്‍ഥാടനത്തിനുള്ള പ്രത്യേക ഗ്രാന്‍ഡ് 30 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

കൂത്താട്ടുകുളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രമടക്കം തകര്‍ച്ച നേരിടുന്ന പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി അഞ്ച് കോടിയുടെ പ്രത്യേക പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കിവരികയാണ്. ബജറ്റ് പരിശോധിച്ചാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുപോകുകയാണോ സര്‍ക്കാര്‍ കൊടുക്കുകയാണോ എന്ന് വ്യക്തമാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ അതാത് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സംഭാവന നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഗുജറാത്തിലെ സോമനാഥ ക്ഷേത്രം, അംബാജി ക്ഷേത്രം, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാലക്ഷ്മി ദേവസ്വം, ഷിര്‍ദിസായിബാബ ട്രസ്റ്റ്, മാതാ മന്‍സിദേവി ക്ഷേത്രം, ബിഹാറിലെ മഹാവീര്‍ ക്ഷേത്രം എന്നിവയൊക്കെ ഒരു കോടിയും അതിനു മേലെയുള്ള തുകയും സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയതായും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇതൊക്കെയാണ് സത്യമെന്നിരിക്കേ സമൂഹത്തില്‍ മതവിദ്വേഷം വളര്‍ത്താന്‍ തുനിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചിലര്‍. ഈ മഹാദുരിതത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലും ചോര തന്നെ കൊതുകിന് കൗതുകം എന്ന രീതിയില്‍ പെരുമാറരുതെന്നു മാത്രമേ അത്തരം ആളുകളോട് പറയാനുള്ളൂ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

