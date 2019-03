തിരുവനന്തപുരം: കാര്‍ഷികാ വായ്പാ മൊറട്ടോറിയത്തില്‍ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങാത്തതില്‍ മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് അതൃപ്തി. മൊറട്ടോറിയം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഇറങ്ങാത്തത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ചയാണെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഗുരുതരവീഴ്ച വരുത്തിയെന്നും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ അഭിപ്രായമുയര്‍ന്നു.

മൊറട്ടോറിയം ഉത്തരവ് ഇറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തന്നെ മറുപടി നല്‍കണമെന്നും തങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലെന്നുമാണ് മന്ത്രിമാരുടെ നിലപാട്. ബുധനാഴ്ചയിലെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലും മന്ത്രിമാര്‍ ഇക്കാര്യം ആവര്‍ത്തിച്ചു.

കാര്‍ഷിക വായ്പകളില്‍ ജപ്തി നടപടികള്‍ക്കുള്ള മൊറട്ടോറിയത്തിന്റെ കാലാവധി നീട്ടുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം സംബന്ധിച്ച ഫയല്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം തിരിച്ചയച്ചിരുന്നു. മൊറട്ടോറിയം ഉത്തരവ് അടിയന്തരമായി ഇറക്കേണ്ട സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ ടീക്കാറാം മീണ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് ഫയല്‍ തിരിച്ചയത്. വിശദീകരണം തൃപ്തികരമെങ്കില്‍ മാത്രമേ ഫയലിന്റെ തുടര്‍നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ളുവെന്നും ടീക്കാറാം മീണ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ വീണ്ടും രൂക്ഷവിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നത്.

Content Highlights: delay in moratorium for agricultural loans; cabinet criticizes chief secretary and other officers