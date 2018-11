കോഴിക്കോട്: മന്ത്രി സ്ഥാനം വെച്ചുമാറാനുള്ള തീരുമാനം ജെഡിഎസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റേതെന്ന് സി.കെ നാണു എംഎല്‍എ. മാത്യു ടി തോമസ് പുതിയ തീരുമാനത്തോട് അനുകൂലമാണെന്ന് മനസിലാക്കുന്നതായും തങ്ങളില്‍ ആര്‍ക്കും എതിരെ അഴിമതി ആക്ഷേപം ഇല്ലെന്നും നാണു കോഴിക്കോട് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.

പാര്‍ട്ടിയുടെ മന്ത്രി സ്ഥാനം തീരുമാനിക്കുന്നത് ദേശീയ പ്രസിഡന്റാണ്. 2016ല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് താന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നത് കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിയെയായിരുന്നു എന്ന് സികെ നാണു പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ദേശീയാധ്യക്ഷന്റെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം മാത്യു ടി തോമസിനെ മന്ത്രിയാക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ തങ്ങള്‍ മറുത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും നാണു വ്യക്തമാക്കി.

പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഏറ്റവും സീനിയറായ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിക്ക് മന്ത്രി സ്ഥാനം അര്‍ഹതപ്പെട്ടതാണ്. പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ യാതൊരു പ്രശ്‌നവുമില്ല. പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നുള്ള ഭൂരിപക്ഷം എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടെന്നും നാണു കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം പാര്‍ട്ടി അംഗങ്ങള്‍ക്കെതിരെ അഴിമതി ആരോപണമുന്നയിച്ച മാത്യു ടി തോമസിന്റെ പ്രസ്താവനയില്‍ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. മാത്യു ടി തോമസ് മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോള്‍ എല്ലാ പിന്തുണയും നല്‍കിയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights: K Krishnankutty will be replaced as minister instead of Mathew T Thomas, CK Nanu