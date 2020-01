കോഴിക്കോട്: ചില്ലുകൂട്ടിലെ തണുപ്പില്‍ നിശബ്ദരായി അച്ഛനും അമ്മയും കുഞ്ഞനുജനും. അവരെ അവസാനമായി ഒരു നോക്കുകാണാന്‍ മാധവ് എന്ന എട്ടുവയസ്സുകാരന്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ കണ്ടുനിന്നവരുടെയെല്ലാം നെഞ്ചുതകര്‍ന്നു. ആ കുഞ്ഞിനെ എന്തുപറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കും എന്നറിയാതെ നിസ്സഹായതോടെ അവര്‍ കണ്ണീരില്‍ അഭയം തേടി. നേപ്പാളില്‍ വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ ഹോട്ടല്‍മുറിയില്‍നിന്ന് വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് മരിച്ച മൊകവൂര്‍ സ്വദേശി രഞ്ജിത്തിന്റെ മകനാണ് മാധവ്. നേപ്പാളിലെ ദുരന്തത്തില്‍ അച്ഛനെ കൂടാതെ, അമ്മ ഇന്ദുലക്ഷ്മിയെയും അനുജന്‍ വൈഷ്ണവിനെയും മാധവിന് നഷ്ടമായിരുന്നു.

നിശബ്ദമായിരുന്നു മാധവ് മൃതദേഹത്തിനരികേ എത്തും വരെ മൊകവൂരിലെ വീട്. അച്ഛനും അമ്മയും അനുജനും എന്തോ ഗ്യാസ് ശ്വസിച്ചതിനാല്‍ ഉണരില്ലെന്ന് അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചര്‍ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അടുത്തമാസം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കു അനുജനുമൊപ്പം കേറിത്താമസിക്കാനിരുന്ന തന്റെ പുത്തന്‍വീടിന് മുന്നില്‍, ചില്ലുകൂട്ടില്‍ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടപ്പോള്‍ മാധവ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി. മരണമെന്തെന്ന് ആ എട്ടു വയസ്സുകാരന്‍ ആദ്യമായി അറിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത്...അച്ഛനും അമ്മയും കുഞ്ഞനുജനും തിരിച്ച് വരില്ലെന്ന യാഥാര്‍ഥ്യം അവന്റെ കണ്ണിനു മുന്നില്‍ തെളിഞ്ഞു.

രഞ്ജിത്തിനേയും ഇന്ദുലക്ഷ്മിയേയും കുഞ്ഞുവൈഷ്ണവിനെയും ഒരുനോക്ക് കാണാന്‍ വന്‍ജനസഞ്ചയമാണ് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് മുന്നേ മൊകവൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിയത്. ആളൊഴിഞ്ഞ് അവസാനനിമിഷമാണ് മാധവിനെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ കാണിച്ചത്. മാധവ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയതോടെ അതുവരെ നിശബ്ദരായി നിന്ന ശ്രീപത്മം വീടും പരിസരവും കൂട്ടക്കരച്ചിലിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. അത്രമേല്‍ ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നു ആ കാഴ്ച. മാധവ് പഠിക്കുന്ന സില്‍വര്‍ ഹില്‍സ് സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകരും കൗണ്‍സിലറും എത്തി കഴിഞ്ഞദിവസം തന്നെ അവനെ കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കിയിരുന്നു.

അവരുടെ ദേഹത്ത് ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടെന്നും മയങ്ങിപ്പോയിരിക്കുകയാണെന്നും വിളിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കില്‍ കരയരുതെന്നും പറഞിരുന്നുവെങ്കിലും നേരിട്ട് കണ്ടതോടെ മാധവ് പൊട്ടിക്കരയുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ആരൊക്കെയോ ചേര്‍ന്ന് അവനെ തോളിലിട്ട് പിറകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഉച്ചയ്ക്ക് 2.35 ഓടെയാണ് രഞ്ജിത്തിന്റെയും ഇന്ദുലക്ഷ്മിയുടേയും വൈഷ്ണവിന്റെയും മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിച്ചത്. ദുരന്തത്തില്‍നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട മാധവിനെ നേരത്തെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടികൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കരിപ്പൂര്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30ഓടെ എത്തിച്ച മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് മൊകവൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത്.ഒരു മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട് നിന്ന പൊതുദര്‍ശനത്തിന് ശേഷം 3.45 ഓടെ കുന്ദമംഗലത്തെ തറവാട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയി. കുന്നമംഗലം സാംസ്‌കാരികകേന്ദ്രത്തെ പൊതുദര്‍ശനത്തിന് ശേഷം വൈകീട്ടോടെ സംസ്‌കരിക്കും.

