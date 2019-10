കാവല്ലൂര്‍ മധു

തിരുവനന്തപുരം: വട്ടിയൂര്‍ക്കാവില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിനിടെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. ഡി.സി.സി വൈസ് പ്രസിഡന്റും എ.ഐ.സി.സി അംഗവുമായ കാവല്ലൂര്‍ മധു (65) ആണ് മരിച്ചത്. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവിന് സമീപമുള്ള കാവല്ലൂര്‍ സ്വദേശിയാണ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ശാസ്തമംഗലം ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും അവിടെവച്ച് മരിച്ചു. ഹൃയദാഘാതമാണ് മരണ കാരണം.

മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളായ എ.കെ ആന്റണി, വി.എം സുധീരന്‍ എന്നിവര്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തി ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒന്‍പതിന് കെ.പി.സി.സി ഓഫീസില്‍ മൃതദേഹം പൊതുദര്‍ശനത്തിന് വെക്കും. രാവിലെ 10 ന് തൈക്കാട് ശാന്തികവാടത്തില്‍ സംസ്‌കാരം നടത്തും. കാവല്ലൂര്‍ മധുവിന്റെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിവെച്ചു. സംസ്‌കാരത്തിന് ശേഷം പ്രചാരണം പുനരാരംഭിക്കും.

രമേശ് ചെന്നിത്തല അനുശോചിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കാവല്ലൂര്‍ മധുവിന്റെ നിര്യാണത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അഗാധദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. കെ.എസ്.യു കാലം മുതല്‍ അടുത്ത സഹപ്രവര്‍ത്തകനും സുഹൃത്തുമായിരുന്നു കാവല്ലൂര്‍ മധുവെന്ന് അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു. അടുപ്പമുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും വളരെ നല്ല ഓര്‍മകള്‍ മാത്രമെ മധുവിനെക്കുറിച്ചുണ്ടാകു. പ്രസ്ഥാനത്തിനും, പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനും വേണ്ടി അവസാന നിമിഷംവരെ പ്രവര്‍ത്തിച്ച് വിടവാങ്ങാന്‍ അപൂര്‍വ്വം പേര്‍ക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു. മരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുവരെ വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലെ 110-ാം നമ്പര്‍ ബൂത്തില്‍ പ്രചാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും ഭവന സന്ദര്‍ശനത്തിലും സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വ്യക്തിപരമായും, കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിനും മധുവിന്റെ നിര്യാണം കനത്ത നഷ്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചൈതന്യവത്തായ ഓര്‍മകള്‍ എന്നും നമ്മുടെ കര്‍മ പഥങ്ങളില്‍ കരുത്തായി നിലകൊള്ളുമെന്നും ചെന്നിത്തല അനുശോചന സന്ദേശത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

