തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷമെന്ന് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ വി. ഭാസ്‌കരന്‍. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെയ്ക്കാന്‍ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുമായും ചര്‍ച്ച നടത്തിയ ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നവംബര്‍ 11ന് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ 12ന് മുന്നേ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം എന്നതാണ് ഭരണഘടനാ ബാധ്യത. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതിയെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിശദമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളാരും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി പ്രതിനിധികളുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ നിര്‍ദേശങ്ങളും എല്ലാവരുടെ നിര്‍ദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കും. എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച് മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി തീരുമാനിക്കുകയുള്ളു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വോട്ടര്‍ പട്ടിക പുതുക്കുന്ന നടപടികള്‍ നടക്കുന്നു. ഇനി നടക്കാനുള്ളത് റിട്ടേണിങ് ഓഫീസര്‍മാരുടെ പരിശീലനമാണ്. അത് ഈ മാസം ആരംഭിക്കും. ഒക്ടോബര്‍ ആവസാനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള നിലയിലാണ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തിരഞ്ഞടുപ്പ് നടത്തുന്നതില്‍ ആരോഗ്യവകപ്പ് എതിര്‍പ്പ് ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതില്‍ പോസിറ്റീവായാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതികരിച്ചത്. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിച്ച് നടത്തുമ്പോള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് കൂടുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

Content Highlights: Date of the local body elections will be after discussions, says Chief Electoral Officer