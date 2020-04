തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് കാലത്തെ ടെലി മെഡിസിന്‍ പദ്ധതിയായ ക്വിക്ക് ഡോക്ടറില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത രോഗികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്താം എന്ന് തെളിവു സഹിതമുള്ള ആരോപണവുമായി ബി.ജെ.പി. രംഗത്ത്. ആപ്പില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവരുടെ പേര്, വിലാസം, ഫോണ്‍ നമ്പര്‍, ഇ-മെയില്‍ ഐ.ഡി., ബ്ലഡ്ഗ്രൂപ്പ് അടക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ. സുരേന്ദ്രന്‍ ആരോപിച്ചു.

കോവിഡ് സമയത്ത് ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആസ്പത്രിയിലെത്തി ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാന്‍ ടെലി മെഡിസിന്‍ സേവനത്തിനായി ക്വിക്ക് ഡോക്ടര്‍ ആപ്പുമായി സര്‍ക്കാര്‍ സഹകരിച്ചത്. സ്പ്രിംഗ്‌ക്ലർ വിവാദത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ക്വിക്ക് ഡോക്ടര്‍ ആപ്പിലെ വിവരങ്ങളും ചോരാനുള്ള സാധ്യത പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍ സംസ്ഥാന ഡേറ്റ സെന്ററിലാണ് വിവരങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ചോരില്ലെന്നുമായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ മറുവാദം. അതേസമയം, വലിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയൊന്നും സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെറിയ ഹാക്കിങ് ടൂള്‍സ് ഉപയോഗിച്ച് ക്വിക്ക് ഡോക്ടര്‍ ആപ്പില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ സാധിക്കും എന്നതിന് തങ്ങള്‍ ഹാക്ക് ചെയ്ത വിവരങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് സുരേന്ദ്രന്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

സ്വകാര്യ ആസ്പത്രികള്‍ അടക്കം മറ്റ് ടെലി മെഡിസിന്‍ സംവിധാനം ഉള്ളവര്‍ക്ക് ക്വിക്ക് മെഡിസിന്‍ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ചോര്‍ത്തുകയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളാണ് ബി.ജെ.പി. ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇടുക്കിയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് നെഗറ്റീവായ യുവതിയുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നത് ടെലി മെഡിസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ കണ്‍സള്‍ട്ടേഷന് ശേഷമാണ് എന്ന് അവര്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ടെലി മെഡിസിന്‍ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രേഖകളാണ് ബി.ജെ.പി. ഇപ്പോള്‍ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് സമയത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ആപ്പായിരുന്നു ക്വിക്ക് ഡോക്ടര്‍ ആപ്പ്. നോര്‍ക്കയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയും ഇതില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രവാസികള്‍ക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ആപ്പിന്റെ ക്രമീകരണം. ഇത്തരത്തില്‍ ക്വിക്ക് ആപ്പില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ള ഡേറ്റകളാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തായിരിക്കുന്നത്.

