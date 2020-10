അധികാരമാണ് പ്രശ്നമെന്നു പറയുന്നതുപോലെതന്നെ സമ്പത്തും പ്രശ്നമാണെന്ന് സാമൂഹികശാസ്ത്രജ്ഞനും എഴുത്തുകാരനുമായ പ്രൊഫ. എം. കുഞ്ഞാമന്‍. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലായാലും കേരളത്തിലായാലും ഇരകള്‍ ദളിതരും ദരിദ്രരുമാണെന്നത് കാണാതിരിക്കാനാവില്ല. ''ഒരു സമ്പന്നനും പോലിസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ മരിക്കുന്നില്ല.'' കുഞ്ഞാമന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക സംഭവവികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ എം. കുഞ്ഞാമനുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തില്‍നിന്ന്:

അടുത്തിടെ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തില്‍ ഹാഥ്റസിലെയും വാളയാറിലെയും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഒരേ വിഭാഗക്കാരാണെന്നും രണ്ടിടത്തെയും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഒരേ പെണ്‍കുട്ടികളാണെന്നും അവര്‍ നിസ്സഹായരും നിര്‍ദ്ധനരുമാണെന്നും താങ്കള്‍ എഴുതിയിരുന്നു. യു.പിയിലും കേരളത്തിലും സമാനമായ സാഹചര്യമാണെന്ന നിരീക്ഷണത്തില്‍ പന്തികേടില്ലേ?

അടിസ്ഥാനപരമായി രണ്ടിടത്തും ഒരേ അവസ്ഥകളുണ്ടെന്നാണ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്. അധികാരമാണ് പ്രശ്നമെന്ന് നോം ചോംസ്‌കി പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സമ്പത്തും. ദളിതര്‍ ദരിദ്രരാണെന്നതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് അവരെ അധികാരികള്‍ ചവിട്ടിമെതിക്കുന്നത്. നിങ്ങള്‍ സമ്പന്നനാണെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ മകളെ രാത്രിക്ക് രാത്രി ഒരു ഭരണകൂടവും കത്തിക്കില്ല. കേരളത്തില്‍ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് കൊല്ലപ്പെട്ട കെവിന്‍ എന്ന യുവാവിനെ ഓര്‍ക്കുക. കെവിന്‍ സമ്പന്നായ ഒരു വ്യവസായിയുടെ മകനായിരുന്നെങ്കില്‍ അയാള്‍ കൊല്ലപ്പെടുമായിരുന്നില്ല. ഒരു സമ്പന്നനും പോലിസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ മരിക്കാറില്ല. കേരളത്തില്‍ പോലിസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല്‍ ഇത് വ്യക്തമാവും.

വാളയാറില്‍ ആ കുരുന്നു പെണ്‍കുട്ടികളുടെ അമ്മ നീതിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും അലയുകയാണ്. ഹാഥ്റസിലെ കുടുംബത്തിന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട നീതി വാളയാറിലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ഭരണകൂടം ക്രൂരവും ശക്തവുമാകുന്നതാണ് നമ്മള്‍ യു.പിയില്‍ കാണുന്നത്. ഇത് കേരളത്തിലും എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. ഭരണകൂടത്തിനും വിപണിയെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാവപ്പെട്ടവരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ അവകാശങ്ങളല്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് ദളിതരില്‍ നിന്ന് വ്യവസായ സംരംഭകര്‍ ഉയര്‍ന്നുവരണമെന്ന് കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത്.

മായാവതിയെപ്പോലൊരു ദളിത് നേതാവ് പരശുരാമന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന കാലമാണിത്. ദളിത് വിമോചനത്തിനായി രംഗത്തുവന്നവര്‍ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമാവുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് അംബദ്കറെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും മറുഭാഗത്ത് ദളിത് ധ്വംസനങ്ങളിലേര്‍പ്പെടുന്നതിനും ബി.ജെ.പിക്കും ആ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ഭരണകൂടത്തിനും കഴിയുന്നത് ഈ പരിസരത്തിലല്ലേ?

വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണിത്. മായവതിക്കൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന അപചയം തീര്‍ച്ചയായും ആഴത്തിലുള്ള പഠനവും വിശകലനവും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. യു.പിയില്‍ ദളിതര്‍ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന വ്യവസ്ഥയില്‍ ദളിതരും കൂടി ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭരണകൂടത്തിലും ജുഡിഷ്യറിയിലും നിയമനിര്‍മ്മാണ സഭകളിലും ദളിതരുടെ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ട്. ഇതൊരു വിരോധാഭാസമാണ്. സങ്കീര്‍ണ്ണമായ അവസ്ഥയാണിത്. വ്യത്യസ്തമായൊരു രാഷ്ട്രീയത്തിനു മാത്രമേ ഇതിന് മാറ്റമുണ്ടാക്കാനാവുകയുള്ളു. അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയം. ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്.

വിയോജിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അവകാശം എന്ന് പോളിഷ് - ജര്‍മ്മന്‍ ചിന്തക റോസ ലക്സംബര്‍ഗിനെ ഉദ്ധരിച്ച് താങ്കള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ദിനങ്ങളില്‍ താങ്കള്‍ യുവാവായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷവാദത്തില്‍ അധിഷ്ഠിതമായ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ ധ്വംസനങ്ങള്‍ താങ്കള്‍ എങ്ങിനെയാണ് കാണുന്നത്?

ഇത്തരമൊരു താരതമ്യം ലളിതവത്കരണത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ നയിക്കുക. വിയോജിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നു പറയുമ്പോള്‍ എതിര്‍ക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുകൂടി അര്‍ത്ഥമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അംബദ്കര്‍ അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയോട് വിയോജിക്കുക മാത്രമല്ല, എതിര്‍ക്കുക കൂടി ചെയ്തു. പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ദര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാമുഖ്യം ലഭിച്ചില്ല. ഒരു രാഷ്ട്രം, ഒരു വോട്ട് എന്ന പൊളിറ്റിക്കല്‍ ഡെമോക്രസി നടപ്പായപ്പോഴും സാമൂഹ്യ - സാമ്പത്തിക ജനാധിപത്യം നിറവേറിയില്ല. ഇതിന്റെ അഭാവത്തില്‍ ഭരണഘടന തന്നെ അപ്രസക്തമാവുമെന്ന് അംബദ്കര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും വിമോചിതരാവാത്ത അധ:സ്ഥിതര്‍ക്ക് ഭരണഘടനയുടെ പ്രകാശം അനുഭവിക്കാനാവില്ല.

അസഹിഷ്ണുതയും ജനാധിപത്യമില്ലായ്മയും മോദിയുടെ ഭരണത്തില്‍ മാത്രമല്ല മായവതിയുടെയും പിണറായിയുടെയും ഭരണത്തിലുമുണ്ട്. ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഏകാധിപതികളാണിവര്‍.

നരേന്ദ്ര മോദിക്കും പിണറായിക്കുമിടയില്‍ ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണിയുണ്ടെന്നാണോ താങ്കള്‍ പറയുന്നത്?

അതെ. അസഹിഷ്ണുതയുടെയും ഏകാധിപത്യത്തിന്റെയും കണ്ണികള്‍ ഇവര്‍ക്കിടയിലുണ്ട്. മോദിയും പിണറായിയും മായാവതിയും ബ്രാഹ്‌മണരല്ലെന്നതും നമ്മള്‍ കാണേണ്ടതുണ്ട്. ബ്രാഹ്‌മണ്യത്തിന്റെ പ്രസരണമാണിത്. ബ്രാഹമണ്യം വരേണ്യതയും അധികാരവുമാണ്. ഇടതുപക്ഷം എന്ന പരികല്‍പനയിലും എനിക്ക് ഭ്രമമില്ല. കാടും കായലും പാടവും കൈയ്യേറുന്നവര്‍ ഈ കൂട്ടുകെട്ടിലുമുണ്ട്. അവരുടെ താല്‍പര്യങ്ങളാണ് മുഖ്യമായും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. രാഷ്ട്രീയമായി സി.പി.എം. അപ്രസക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പാര്‍ട്ടിയും പ്രസ്ഥാനവും പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയിലാണ്. അവരുടെ കാലം കഴിയുകയാണ്. ഭരണമുള്ളതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് ആ പ്രസ്ഥാനം ഇപ്പോള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നത്. The party is dead .

എന്താണിതിന്റെ മൂലകാരണം?

ലോകമെമ്പാടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം നേരിടുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. അവര്‍ ഇല്ലാതായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത കേരളമാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. ഈ രാഷ്ട്രീയാനന്തര കേരളത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അനുസരിപ്പിക്കാനോ വഴി നടത്താനോ കഴിയില്ല.

അങ്ങിനെയാണെങ്കില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ആരെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്?

അദ്ദേഹം ചില താല്‍പര്യങ്ങളെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. സിവില്‍ സര്‍വ്വീസിന്റെയും പോലിസിന്റെയും കോര്‍പ്പറേറ്റുകളുടെയും താല്‍പര്യമാണത്. ശക്തന്മാരെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. അവരെ അദ്ദേഹം അലോസരപ്പെടുത്താറില്ല. പരസ്പരധാരണയുടെ പുറത്തുള്ള ഏര്‍പ്പാടാണത്.

പിണറായി വിജയന് പകരം തോമസ് ഐസക്ക് ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലപ്പത്തേക്ക് വന്നാല്‍ ഇതിന് മാറ്റമുണ്ടാവുമോ?

ഇല്ല. അഭിനേതാക്കള്‍ മാറുന്നതുകൊണ്ട് നാടകം മാറില്ല എന്നു പറയുന്നതുപോലെയാണത്. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമുണ്ടെന്ന പ്രചരണമാണ് സി.പി.എം. നടത്തിയിരുന്നത്. ഇന്നിപ്പോള്‍ പക്ഷേ, പ്രത്യയശാസ്ത്രമില്ലായ്മയാണ് നമ്മള്‍ കാണുന്നത്. പിണറായിക്ക് പകരം ഐസക്ക് വന്നാലും തിരക്കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും ഒന്നു തന്നെയാണ്. നയത്തില്‍ മാറ്റമില്ലാതെ പാര്‍ട്ടിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല. ഭൂവിനിയോഗത്തില്‍ റാഡിക്കലായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാന്‍ സി.പി.എമ്മിന് കഴിയുമോ? മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൈകളില്‍ വന്‍തോതിലുള്ള ഭൂമികള്‍ പിടിച്ചെടുത്ത് ഭൂമിയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് കൊടുക്കാന്‍ കഴിയുമോ? കേരളത്തില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും നല്ല വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാന്‍ കഴിയുമോ? എല്ലാ വീട്ടിലും കമ്പ്യൂട്ടറും ഇന്റര്‍നെറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ള ഭാവനാത്മകമായ പദ്ധതികള്‍ മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കാനാവുമോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സമൂഹത്തില്‍ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കേണ്ടത്.

സി.പി.എം. നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ഇടതുപക്ഷ സര്‍ക്കാരിന് ഭരണത്തുടര്‍ച്ച സാദ്ധ്യമാണെന്നു കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഇത്തരം പ്രവചനങ്ങളില്‍ എനിക്ക് താല്‍പര്യമില്ല. നിലവിലുള്ള ഏതു സംവിധാനം വന്നാലും കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റമുണ്ടാവാന്‍ പോകുന്നില്ല. സമൂലമാറ്റം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒരു പാര്‍ട്ടിയോ കൂട്ടുകെട്ടോ ഇപ്പോള്‍ നമ്മുടെ മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയത്തിലില്ല. ഇതിപ്പോള്‍ ഒരേ ഗെയിം തന്നെയാണ് ഇവരെല്ലാം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പഴയ വീഞ്ഞ് പഴയ കുപ്പിയില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പുതിയ കുപ്പിയില്‍ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പുതിയ വീഞ്ഞ് എവിടെയെന്നാണ് ചോദ്യം. ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു സമയക്രമം മുന്നോട്ടു വെയ്ക്കാനാവില്ല. ഇപ്പോള്‍ കാണുന്ന ചില പ്രവണതകള്‍ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ചില നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കാനേ നമുക്കാവുകയുള്ളു. സമൂഹത്തിലെ മര്‍ദ്ദിത-ചൂഷിത വിഭാഗങ്ങളുടെ മോചനം സാദ്ധ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് കഴിയുന്ന നേതൃത്വം ഉയര്‍ന്നു വരണം. അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നല്‍കാനാവുകയുള്ളു.

(തുടരും)

Content Highlights: Dalits are victims and poor in both UP and Kerala, says Prof. M. Kunhaman, well known sociologist