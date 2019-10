കൊച്ചി: സയനൈഡ് കൊലപാതകങ്ങളും കൂടത്തായിയും ഇനിയും ആവര്‍ത്തിക്കപ്പെടുമെന്ന് ജയില്‍ ഡി.ജി.പി ഋഷിരാജ് സിങ് ഐ.പി.എസ്. കൂടത്തായില്‍ ആറ് പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന അമിത പ്രാധാന്യം ഇത്തരം കൊലപാതക പരമ്പരകള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാധ്യമങ്ങള്‍ മിതത്വം പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കൂടത്തായിയിൽ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വിവരണങ്ങളാണ് ഓരോ മണിക്കൂറിലും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നല്‍കുന്നത്. കൊലപാതകം നടന്ന വര്‍ഷങ്ങള്‍, സംഭവം നടന്ന മണിക്കൂറുകള്‍, പ്രതിചേര്‍ക്കപ്പെട്ടവര്‍ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, എങ്ങനെ കുറ്റകകൃത്യം ചെയ്തു എന്നതടക്കം വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ് അവയെല്ലാം.

സയനൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരത്തിലെല്ലാം ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്താമെന്ന സന്ദേശം കൂടിയാണ് വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളിലൂടെ മാധ്യമങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത്. എന്നാല്‍ മാധ്യമധര്‍മം പാലിക്കാതെയാണ് സംഭവങ്ങളെ വിശദമാക്കി വായനക്കാര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം മറക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

കൊലപാതകങ്ങളുടെ രീതിയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ നല്‍കുന്നത് സമാനമായ കൊലപാതകങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തേ വേമ്പനാട് കായലില്‍ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം നാല് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് പൊങ്ങിയത്. മൃതദേഹം പൊങ്ങാന്‍ താമസിച്ചതിന് കാരണം കുടല്‍മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് കായലില്‍ തള്ളിയത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ് മാധ്യമങ്ങള്‍ നല്‍കിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ വേമ്പനാട് കായലില്‍ പൊങ്ങിയ നാല് മൃതദേഹങ്ങളില്‍ നിന്നും കുടല്‍ മാറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇത്തരം കേസുകളില്‍ വിവരങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ മിതത്വം പാലിക്കണം.- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content highlights: Cyanide and Koodathai model killing will be repeated if Media spread deep details