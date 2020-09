തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യന്‍ റെഡ് ക്രോസിന്റെ കേരള ഘടകം ചെയര്‍മാനായി മുതിര്‍ന്ന ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡോ. സി.വി. ആനന്ദബോസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. മുന്‍ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ലക്ഷ്മികുട്ടിയില്‍നിന്നുമാണ് ആനന്ദബോസ് ചുമതല ഏല്‍ക്കുന്നത്.

കേരള ഗവര്‍ണ്ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനാണ് റെഡ് ക്രോസിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്. ദേശീയ റെഡ് ക്രോസിന്റെ ചെയര്‍മാന്‍ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഹര്‍ഷ വര്‍ദ്ധനനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷമായിരിക്കും കേരളത്തിലെ റെഡ് ക്രോസിന്റെ കര്‍മ്മപദ്ധതിക്ക് അന്ത്യമരൂപം നല്‍കുക.

യു.എന്‍. ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിവിധ അന്തര്‍ദേശീയ സംഘടനകളില്‍ ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ പദവിയുള്ള ഡോ. ബോസ്സിന്റെ അന്തര്‍ദേശീയ റെഡ് ക്രോസ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്പായാണ് ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

