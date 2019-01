കോഴിക്കോട്: ജനുവരി മൂന്നിന് ശബരിമല കര്‍മസമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനത്തിലെ അക്രമ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ക്കെതിരെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട പോലീസുകാരന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍.

ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഉമേഷ് വള്ളിക്കുന്നിനെയാണ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തതായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്.പി പി.ബി രാജീവ് അറിയിച്ചത്. അന്നത്തെ കമ്മീഷണറായ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാറിനെതിരെ ആയിരുന്നു ഉമേഷ് വള്ളിക്കുന്നിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാറിന് സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിച്ചുവെങ്കിലും വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ഉമേഷ് വള്ളിക്കുന്നിനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കുകയായിരുന്നു.

ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി.വൈ.എസ്.പി ബിജു കെ സ്റ്റീഫനാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് എസ്.പിക്ക് അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് കൈമാറുകയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപി ഷെയ്ക്ക് ദെര്‍വേഷ് സാഹിബിന്റെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്ത് ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.

ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനത്തില്‍ കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവില്‍ അക്രമം ഉണ്ടാവാന്‍ പ്രധാന കാരണം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ ആസൂത്രണത്തിലെ പാളിച്ച കൊണ്ടായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ കുറിച്ചിരുന്നത്. ഇക്കാര്യം സേനയ്ക്കുള്ളിലും ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് കമ്മീഷണറെ അടിയന്തരമായി സ്ഥലം മാറ്റി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

മേലുദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റിടുന്നത് വിലക്കിക്കൊണ്ട് ഡിജിപിയുടെ ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നു. പരാതിയുണ്ടെങ്കില്‍ മേലുദ്യോഗസ്ഥനെ സമീപിക്കുന്നതിന് പകരം ഫെയ്‌സ്‌ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റിട്ടത് സേനയിലെ അച്ചടക്കത്തിന്റെ ലംഘനമാണ് എന്നാണ് അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിലുള്ളത്. എന്നാല്‍ മിഠായി തെരുവിലെ അക്രമ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉമേഷ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തില്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് സേനയ്ക്കുള്ളിലെ ചര്‍ച്ച. അന്നത്തെ സംഭവത്തില്‍ മാത്രം വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം 16 പോലീസുകാര്‍ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.

Content Highlights:Crime Branch Police officer Get Suspension On Facebook Post Against Commissioner