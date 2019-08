തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ കെട്ടിട നിര്‍മാണ ശൈലിയില്‍ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍. പ്രകൃതി സംരക്ഷണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സമീപനങ്ങളിലും മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഗാഡ്ഗില്‍ കമ്മറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ട് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും കോടിയേരി വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രകൃതി സംരക്ഷണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. മനുഷ്യന്‍ എവിടെയും പോയി താമസിക്കുകയെന്നതാണ് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി. പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി നേരത്തെ വന്ന പല റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും മനുഷ്യനെ കണ്ടുള്ളതല്ല.

കരിങ്കല്ലും മണലും പരമാവധി ഒഴിവാക്കി കെട്ടിട നിര്‍മാണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ഇടപെടലുകള്‍ ഉണ്ടാവണം. സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങള്‍ ഈ വിധത്തിലാക്കണം. സിപിഎമ്മിന്റെ കെട്ടിടങ്ങളും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാക്കണം. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം മുഖ്യ വിഷയമായി പാര്‍ട്ടി ഏറ്റെടുക്കും.

ശാസ്ത്ര മേഖലകളിലെ ഇടപെടലുകളും ശക്തമാക്കുമെന്നും ഈ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളെ പാര്‍ട്ടി കേള്‍ക്കാന്‍ തയ്യാറാവുമെന്നും കോടിയേരി വ്യക്തമാക്കി.

