കൊച്ചി: എറണാകുളത്ത് സിപിഎമ്മില്‍ കൂടുതല്‍ നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ നടപടിക്ക് സാധ്യത. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്‍വി അന്വേഷിക്കാന്‍ നിയോഗിച്ച കമ്മിഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിന് പുറമേ ലഭിച്ച മറ്റ് പരാതികളിലും നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ജില്ലാ സമ്മേളന റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ജില്ലാകമ്മിറ്റിയില്‍ മാത്രമായി നടപടികള്‍ ഒതുങ്ങില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണ്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. താഴേത്തട്ടിലേക്ക് കൂടുതല്‍ നടപടിയിലേക്ക് പാര്‍ട്ടി പോകുന്നുവെന്ന സൂചനയാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്‍വിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൃപ്പുണ്ണിത്തുറ, തൃക്കാക്കര, പെരുമ്പാവൂര്‍, പിറവം എന്നീ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് അന്വേഷണ കമ്മിഷനെ നിയോഗിച്ചിരുന്നത്. കമ്മിഷന്‍ കണ്ടെത്തിയ വീഴ്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജില്ലയില്‍ 12 നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കൂട്ടനടപടി വന്നിരുന്നു. എറണാകുളത്ത് അനഭിലീഷണീയമായ പ്രവണതകളുണ്ടാകുന്നുവെന്നാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ വിലയിരുത്തല്‍. ഇക്കാര്യങ്ങളില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

സംഘടനാ തലത്തിലുള്ള നടപടികള്‍ തുടരുമെന്നാണ് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. പാര്‍ലമെന്ററി വ്യാമോഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ശൈലി എന്നിവ വെച്ച് പുലര്‍ത്തുന്ന നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ അച്ചടക്കനടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കളമശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ ആലങ്ങാട് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗമായ എം.കെ ബാബുവിനെതിരെ ഉള്‍പ്പെടെ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങള്‍ വന്നിരുന്നു.

60 ശതമാനത്തോളം നഗരവത്കരണം നടന്നുകഴിഞ്ഞ എറണാകുളത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോള്‍ നേതാക്കളുടെ പ്രവര്‍ത്തന ശൈലി നിര്‍ണായകമാണ്. തെറ്റായ കീഴ്‌വഴക്കങ്ങളിലേക്കും കൂട്ടുകെട്ടുകളിലേക്കും പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത്തരം വീഴ്ചകളുണ്ടാകുന്നവരെ വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന സന്ദേശം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിച്ചപ്പോള്‍ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. എറണാകുളത്താണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്‍വിയില്‍ കൂടുതല്‍ നടപടിയുണ്ടായത്. ഇത് തുടരുമെന്നും കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്കെതിരേ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും നേതൃത്വം നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

