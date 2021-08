തിരുവനന്തപുരം: സിപിഎം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം അടുത്ത വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരിയില്‍ എറണാകുളത്ത് നടത്താന്‍ തീരുമാനം. ഇതിനു മുന്നോടിയായി ഡിസംബര്‍, ജനുവരി മാസങ്ങളില്‍ പാര്‍ട്ടി ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവന്‍ അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ചേര്‍ന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തത്‌

അടുത്ത മാസം രണ്ടാംവാരം മുതല്‍ ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനം ആരംഭിക്കും. ഇതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി വിവിധ തട്ടുകളിലുള്ള പാര്‍ട്ടി ഘടകങ്ങളുടെ സമ്മേളനങ്ങളും നടക്കും. സമ്മേളനങ്ങളുടെ കൃത്യമായ തിയതി പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും. കോവിഡ് മാനദണ്ഡം കര്‍ശനമായി പാലിച്ചാണ് എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും സമ്മേളനം നടക്കുകയെന്നും വിജയരാഘവന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സര്‍ക്കാരില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ പാര്‍ട്ടി നയവും പൊതുനയവും പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കണമെന്നും വിജയരാഘവന്‍ പറഞ്ഞു. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങള്‍ക്കും പരിഗണന നല്‍കണം. സംസ്ഥാന താത്പര്യത്തിനും ജനതാത്പര്യത്തിനും ഉതകുന്ന രൂപത്തില്‍ എല്ലാതരം മൂലധനത്തേയും കേരളത്തിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ മുന്‍കൈ എടുക്കണം തുടങ്ങിയ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന സമിതി സര്‍ക്കാരിന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് സെപ്തംബര്‍ ഒമ്പതിന് 2000 ഇടങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ സിപിഎം ജനകീയ പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും വിജയരാഘവന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

