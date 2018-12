കോഴിക്കോട്: മുത്തലാഖ് ബില്ലിന്റെ ചര്‍ച്ചയില്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ എതിര്‍ത്ത് വോട്ട് ചെയ്ത സി.പി.എം വിഷയത്തില്‍ കൃത്യമായ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാന്‍ തയ്യാറാവണമെന്ന് ബി.ജ.പി സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എ.എന്‍.രാധാകൃഷ്ണന്‍.

നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് സര്‍ക്കാര്‍ മതില്‍ സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുമ്പോള്‍ പാവപ്പെട്ട മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ബില്ലില്‍ സി.പി.എം എതിര്‍ത്ത് വോട്ട് ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്. വനിതാ മതിലില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്ന മുസ്‌ലിം വനിതകളോട് മുത്തലാഖ് വിഷയത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്, വനിതാ മതില്‍ എന്നത് ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ മാത്രം ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മതിലാണോ എന്നും എ.എന്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ ചോദിച്ചു. കോഴിക്കോട് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



"അയ്യപ്പജ്യോതിയില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും വനിതാമതിലിനായി സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങളെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പിണറായി വിജയന്‍ അമേരിക്കയിലെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഗുളിക മാറി കഴിച്ചതാവാനാണ് സാധ്യത". വനിതാമതിലും തീവ്രനിലപാടുള്ള കക്ഷികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുള്ള മുന്നണി വിപുലീകരണവും എന്തിനെന്ന് കുറഞ്ഞപക്ഷം വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദനെയെങ്കിലും പിണറായി ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.



"അയ്യപ്പജ്യോതിയില്‍ പങ്കെടുത്തതിന് താനുള്‍പ്പെടെ അഞ്ഞൂറോളം പേര്‍ക്കെതിരെ അങ്കമാലി പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അയ്യപ്പജ്യോതിക്കെതിരേ കേസെടുത്ത പോലീസ് വനിതാമതിലില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന വനിതാ മന്ത്രിമാര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. വനിതാ മതില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ എന്നറിയാന്‍ പൊതുസമൂഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. കുടുംബശ്രീ വനിതകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരെ ഭയപ്പെടുത്തി സൂചിമുനയില്‍ നിര്‍ത്തി വനിതാമതിലില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തിരാവസ്ഥയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. മതിലിനായി സാധാരണക്കാരുടെ ക്ഷേമപെന്‍ഷനില്‍ വരെ കയ്യിട്ട് വാരുന്ന നടപടിക്കെതിരേ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ കേസെടുക്കണം". വനിതാമതിലില്‍ തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളി പങ്കെടുത്താല്‍ അപ്പോള്‍ നിലപാട് അറിയിക്കുമെന്നും രാധാകൃഷ്ണന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.